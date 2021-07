Un chiffre d’affaires moyen en baisse

Part dans les ventes de la marque : 26 % en 2019, 28 % en 2020

Auto Réal Labège, Perpignan, Toulouse. 300 Vulcain Bourgoin-Jallieu, Lyon, Lyon Sud, Vienne. 286 Azur Motors Metz, Thionville. 285 Legrand Nantes, Rennes, Saint-Brieuc. 267 AZ Motors (Knoch) Haguenau, Strasbourg. 252 Technic Auto Services (Rabot) Chambourcy, Coignières, Mantes-la-Jolie. 243 Mont-Blanc Automobiles Chambéry, Annecy, Valence, Ville-la-Grand. 225 Autodif (Baldassari) Fréjus, Toulon. 223 Garage du Tremblay Champigny-sur-Marne. 212 Passion Automobiles Besançon, Dijon, Épinal, Nancy. 182 Total 2 475

En 2020, les groupes de distribution privés ont représenté 28 % des ventes de Mazda en France, soit une légère progression de deux points mais avec des volumes moindres. Dans ce contexte, Auto Réal se hisse en 1position du classement en 2020 avec 300 voitures écoulées, reléguant en deuxième position le groupe Vulcain , qui était en tête en 2019.Sur la troisième marche du podium figuredevant Legrand et AZ Motors (Knoch). Au sein du top 10, on retrouve également Technic Auto Services (Rabot), Mont-Blanc Automobiles, Autodif (Baldassari), le Garage du Tremblay, ou encore Passion Automobiles.À LIRE. Qui sont les dix plus gros distributeurs par marque auto en 2020 ? Alors que les dix premiers groupes de distribution privés ont vendu un total de 2 475 voitures Mazda en 2020, le chiffre moyen d’un concessionnaire français de la marque japonaise atteignait 3,6 millions d’euros l’an dernier, contre 4,1 millions en 2019. La vente de véhicules neufs représente 56 % de leur volume d’affaires (contre 63 % en 2019), avec un volume moyen de 81 véhicules par site (contre 113 en 2019), tandis que la vente de VO constitue 30,5 % du chiffre (contre 24 % en 2019). En moyenne, l’après-vente assure un taux de couverture des frais fixes à hauteur de 48 %, soit 4 points de moins qu’en 2019.hors résultat exceptionnel et avant impôts, soit un chiffre identique à 2019, qui cache toutefois des disparités. Sur 108 sites, 28 concessions Mazda n’ont en effet pas atteint l’équilibre en 2020, alors qu’ils n’étaient que 22 en 2019, mais aucune défaillance n’est à déplorer. À noter que le réseau privé Mazda est animé par 74 investisseurs titulaires de 84 contrats de distribution, ce qui permet de couvrir 68 % du territoire hexagonal, tandis que l’on compte 116 réparateurs agréés.