C'est officiel, enfin une tricolore ! Comme nous l’avions déjà annoncé en avril 2019, McLaren confirme bien l’ouverture d’une concession en France, et plus précisément à Paris. Car si l’on fait exception de Monaco, le site sera bien le premier sur le territoire français. Il s’agira aussi du 26e point de ventes de la marque en Europe.



Nous avions aussi révélé le nom du distributeur qui se cachait derrière cette opération des plus attendues : le groupe automobile LS Group, soit la nouvelle entité constituée par Edouard Schumacher et Olivier Lamirault, a été nommé pour gérer McLaren Paris, situé à Saint-Cloud (92). Rappelons que Lamirault-Shumacher possède déjà une expérience solide dans la vente de voitures de luxe avec par exemple Lamborghini, Bugatti ou encore Alpine. Les derniers modèles McLaren des séries Sports, Super, Ultimate et GT seront exposés dans un showroom de deux étages.

« Nous sommes heureux et très honorés d’avoir été choisis par cette marque fantastique pour la représenter en France depuis la région parisienne. McLaren est une marque ultra-performante, technologique, innovante, qui mérite notre engagement total. Nous voulons créer un univers sur mesure, dans un écrin élégant et discret, niché dans les hauteurs parisiennes, où le client sera au cœur de toute notre attention. Notre site de Saint-Cloud offrira un service vente et après-vente exclusif et nous nous déplacerons partout en France, au plus proche de nos clients, pour leur faire découvrir et essayer les nouveautés exceptionnelles de la marque », a souligné Edouard Schumacher, PDG du groupe Schumacher.

Si la nouvelle concession ouvrira son showroom d’ici à la fin 2019, les clients pourront ouvrir les portes du nouvel atelier bien avant : le constructeur l’a affirmé, l’entretien des véhicules de la marque de luxe britannique débutera ainsi le 1er août 2019, au McLaren Paris Service après-vente installé au 38 rue Dailly, 92 210 Saint-Cloud. « Les nouveaux clients ont la possibilité de commander des véhicules auprès de McLaren Paris à partir du mois d’août, et un service sera mis en place afin de proposer aux clients les couleurs, l’intérieur et les options disponibles des gammes ».