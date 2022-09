Il y a du mieux, mais cette tendance est trompée. À travers son baromètre mené avec Solware, le CNPA prévient de résultats positifs en trompe-l'œil concernant l’activité après-vente automobile en France au premier trimestre 2021. En effet, la mécanique et la carrosserie ont enregistré une variation globale du chiffre d’affaires à + 7,5 % sur les trois premiers mois, alors même qu’il demeurait fortement au ralenti en janvier et février. Le mois de mars a donc contribué au redressement de l’activité.

Le CNPA se base sur l'année 2019

Cependant, si l’on s’en réfère à une année dite normale, soit avant le début de la crise sanitaire, les comptes ne sont pas bons : « Au cumul des trois premiers mois, et en prenant 2019 comme base de comparaison, la baisse d’activité globale en mécanique et carrosserie s’établit ainsi à – 4,2 %, après – 12,8 % en janvier et – 8,6 % en février, ce qui traduit un redressement sensible mais encore insuffisant », souligne le CNPA. La mécanique et la carrosserie sont en repli de respectivement – 3 % et – 10,5 %, avec en carrosserie, une baisse du chiffre d’affaires main d’œuvre, véritable indicateur de l’activité des ateliers, de – 18,7 %. Le panel d’entreprises est resté identique sur les deux années, soit 1 296 garages

et 577 ateliers.



Voici en détail, la comparaison des chiffres d’affaires mécanique et carrosserie :

Le CNPA rappelle que « l’activité de l’après-vente automobile avait été brutalement interrompue le 17 mars 2020 avec le début du confinement entraînant un quasi-arrêt de l’activité mécanique sur la deuxième moitié du mois, et avec un décalage d’une semaine, le temps de terminer les chantiers en cours dans les ateliers qui pouvaient l’être, l'activité de la carrosserie. »



