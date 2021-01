Réalisé auprès de 1 126 ateliers de mécanique et 515 ateliers de carrosserie, composés à 80 % d’agents de marque et à 20 % de MRA, le baromètre CNPA-Solware permet de mesurer la baisse de l’activité enregistrée dans les ateliers entre janvier et novembre 2020.

Sur les onze premiers mois de l’année, l’activité mécanique s’est ainsi rétractée de 9,5 %, tandis que l’activité carrosserie accuse une baisse de 14,3 %. Cela s’explique évidemment par les restrictions de circulation décidées à plusieurs reprises par les autorités pour tenter de juguler la pandémie de coronavirus sur notre territoire.





À lire. Reconfinement : l’activité atelier des MRA a reculé de 30 % en novembre



La carrosserie plus atteinte



Plus précisément, la baisse de la facturation de la main-d’œuvre en carrosserie atteint 20,1 %, ce qui permet de mieux cerner la baisse du niveau de charge des ateliers. D’ailleurs, les ateliers de carrosserie pure s’attendent à une diminution de cet ordre à fin décembre. Notons toutefois que la forte augmentation du prix des pièces de la part des fournisseurs permet d’afficher une moindre baisse du chiffre d’affaires en la matière.

Côté mécanique, les chiffres d'affaires enregistrent un recul moins marqué, que ce soit en termes de main-d’œuvre ou de pièces. Ils s’établissent ainsi respectivement à – 10,1 % et – 9,2 %.





À lire. Réparation auto : panorama des réseaux indépendants en 2020