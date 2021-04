Mercedes-Benz vendra-t-il ses derniers véhicules équipés de moteur traditionnel à combustion seulement d'ici à 20 ans ? D’après son plan nommé Ambition 2039 (« la voie vers une mobilité durable »), oui. Le constructeur allemand a la ferme intention de vendre uniquement des voitures neuves dites « propres » d’ici à 2039 et n’offrira alors plus de voitures thermiques simples.

« Au cours des 20 prochaines années, Mercedes-Benz Cars entend disposer d'un nouveau parc de voitures particulières neutres en carbone et proposer des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules tout électriques, qui représenteront plus de 50% de ses ventes de voitures d'ici 2030 », rappelle Ola Källenius, actuel directeur de la recherche qui doit succéder à la fin mai 2019 au patron de Daimler Dieter Zetsche.

"Travailler sur la pile à combustible ou sur les carburants synthétiques"

Dans le but de construire une nouvelle stratégie commerciale durable et répondre aux besoins immédiats de mobilité de sa clientèle, Mercedes-Benz Cars a dévoilé un plan ambitieux le lundi 13 mai 2019, lors d'essais presse du Mercedes EQC en Allemagne. Selon le dirigeant, c’est à partir de cette présentation qu’une longue série de véhicules électrifiés devrait suivre : de voitures particulières, utilitaires, comme bus et poids lourds. Cependant, aucune technologie utilisée sur les futurs produits n’a véritablement été évoquée :

« Le développement modulaire permet le transfert rapide de technologie entre nos divisions. Nous nous concentrons actuellement sur la mobilité batterie-électrique. Mais il faut aussi continuer à travailler sur d’autres solutions, comme la pile à combustible ou les carburants synthétiques. Aujourd’hui, personne ne sait avec certitude quel mélange de transmission répondra le mieux aux besoins de nos clients dans 20 ans. C’est pourquoi nous encourageons les responsables politiques à ouvrir la voie à la neutralité technologique: fixons l’objectif, mais pas les moyens de le réaliser.»

Lire aussi Voiture autonome : la coopération stratégique de BMW et Daimler

Des Mercedes recyclables à 85%

Côté usine aussi, le constructeur aspire à une production neutre en carbone sur le modèle de l’usine 56, soit une addition à celle de Sindelfingen, qui utilise une énergie renouvelable (éolien). Tous les sites de fabrication du constructeur en Europe devront reprendre le même exemple de durabilité et de rentabilité d’ici à 2022. D’après Ola Källenius, « les voitures Mercedes ont un taux de recyclage potentiel de 85%. Nous passons donc d’une chaîne de valeur à un cycle de valeur ». Ce dernier a assuré être actuellement en train de travailler avec ses fournisseurs pour évaluer l’impact environnemental de la chaîne d’approvisionnement et pour identifier les mesures adéquates pour réduire leur empreinte carbone : ce point serait alors un critère clé pour la conclusion de contrats.