Des volumes redynamisés

100 % de boîtes automatiques

Un panier moyen à 60 000 euros

Chiffres clés

« Aller chercher des parts de marché »

« C’est une petite Classe S »

Alors que Mercedes compte aujourd’hui plus d’une trentaine de modèles dans sa gamme, la Classe C reste une référence incontournable. Écoulée à 10,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis son apparition en 1982, dont 2,5 millions d’unités pour la dernière génération entre 2014 et 2020, cette berline familiale premium du segment D a subi une cure de jouvence bénéfique cette année pour rester dans la course face aux BMW Série 3 et Audi A4, ses éternelles rivales.La berline – fabriquée à Brême (Allemagne) et East London (Afrique du Sud) – est apparue dans les showrooms à partir de juillet 2021, d’abord avec les motorisations 220d et 200 essence, puis le 200d est arrivédixit Frédéric Grandvoinnet, directeur national des ventes Mercedes-Benz France. De son côté, le break Classe C, entièrement fabriqué à Brême (Allemagne), a débuté sa carrière en septembre 2021.À LIRE. Prix Mercedes Classe C (2022). L'hybride rechargeable rejoint la gamme Saluée pour ses nouveaux équipements technologiques, son ergonomie MBUX (dont le ludique système “hey Mercedes”), ses roues arrière directrices, ou encore la grande sobriété de la version C220d à moteur diesel lui permettant d’afficher une autonomie supérieure à 1 000 km, celle que l’on surnomme la Classe S miniature a en tout cas permis au constructeur allemand de redynamiser les volumes de ventes. Entre janvier et octobre 2021, il s’est ainsi écoulé 3 156 Classe C sur le marché français, soit 8 % des ventes de la marque, contre à peine 2 463 unités sur l’ensemble de l’année 2020. C’est moins que les Peugeot 508 (7 364 unités écoulées à fin octobre), Skoda Octavia (5 108 unités) et BMW Série 3 (4 204 unités), mais mieux que les Renault Talisman (2 654 unités), Volkswagen Passat (2 232 unités) et Audi A4 (2 230 unités). Notons toutefois que s’agissant de ses deux principales concurrentes, la berline BMW a été renouvelée en 2019, ce qui lui permet de tirer pleinement profit de la situation, tandis que l’Audi doit être revue en 2023.« Nos ingénieurs ont développé une voiture assez exceptionnelle », s’enthousiasme Frédéric Grandvoinnet. Même si les berlines du segment D « n’ont pas le vent en poupe, ajoute-t-il, on espère aller chercher des parts de marché supplémentaires avec cette voiture ». Il cite en référence « les bonnes performances du CLA Shooting Break, qui plaît notamment à la clientèle entreprises », pourÀ LIRE. Daimler. Production en baisse, bénéfice en hausse au 3e trimestre Dans le détail, selon les données AAA Data,Viennent ensuite les véhicules de démonstration avec 25,9 % des immatriculations, ce qui est logique en année de lancement, puis les particuliers avec 15,7 % de la demande. Enfin, on retrouve les immatriculations constructeur (3,7 %) et les loueurs de longue durée (3,6 %). Mais cette répartition devrait logiquement changer en 2022.Alors que 100 % des Classe C sont désormais vendues associées avec une boîte automatique et une motorisation électrifiée (ndlr : une hybridation légère 48V en attendant la 300e), la C220d constitue, selon le constructeur, 80 % de la demande en ces premiers mois, contre 20 % pour la C200. La finition AMG Line est – de loin – la plus demandée devant l’Avantgarde Line, tandis que les packs d’options Premium et Premium Plus « sont toujours très demandés » par les clients, précise le directeur des ventes, tout comme « le pack Sport Black sur base AMG Line ».À LIRE. Dieselgate. Mercedes accusé d'avoir installé huit logiciels truqueurs De quoi faire sérieusement grimper la facture, alors que les tarifs (hors option) s’échelonnent de 49 750 euros pour la C200d Avantgarde Line à 61 850 euros pour la C300e Business AMG Line. À titre d’exemple, le pack Premium coûte à lui seul 3 750 euros, même s’il est vrai qu’il apporte le démarrage mains libres, les sièges avant électriques, ou encore le pack stationnement muni de caméras panoramiques. Ainsi, selon Mercedes, le panier moyen atteint 60 000 euros, et même « entre 60 000 et 70 000 euros » selon Francis Comoy, directeur transverse plaque Midi-Pyrénées pour le groupe LG Automobiles , qui distribue notamment la marque à Toulouse.Alors qu’il assure engranger des commandes malgré des prix et des loyers en hausse d’une génération à l’autre, ce dernier s’inquiète toutefois des délais de livraison rallongés par la pénurie de semi-conducteurs. Un phénomène amplifié par « le temps de transport énorme » de 60 jours depuis l’usine sud-africaine d’où proviennent de nombreuses berlines. Yohan Moronvalle, son chef des ventes de la concession toulousaine confirme : « malgré un bon volume de commandes, on n’arrive pas à livrer les voitures ». Même s’il dispose de quelques voitures en stock,qui sont parfois prises « avec des contraintes d’options ». Toutefois, quand il est nécessaire de prolonger un contrat de location, Francis Comoy affirme être « aidé par le constructeur avec des offres d’entretien offert, ou un prêt de véhicule ».Ventes France en 2021 : 3 156 unités (à fin octobre)Objectif de ventes en 2021 : non communiquéLieu de production : East London (Afrique du Sud) / Brême (Allemagne)Frédéric Grandvoinnet, directeur national des ventes Mercedes-Benz France« Après l’essai, les clients sont bluffés par les qualités de la voiture. Il n’y a rien de mieux pour qu’ils en tombent amoureux. Nos ingénieurs ont développé une voiture assez exceptionnelle, avec deux particularités par rapport à l’ancienne Classe C : 100 % des boîtes sont automatiques et 100 % des motorisations sont électrifiées. Bien sûr, ce segment n’a pas le vent en poupe en termes de volumes, mais on espère aller chercher des parts de marché supplémentaires avec cette voiture, notamment avec le break, à la fois sur des clients particuliers, mais aussi sur la clientèle flottes.nos clients fidèles, des particuliers qui cherchent les nouvelles technologies de la marque, mais aussi les entreprises et certains professionnels comme les taxis ou la grande remise. La version PHEV 300e, très attendue par le réseau, arrivera en fin d’année. »Francis Comoy, directeur transverse plaque Midi-Pyrénées chez LG Automobiles« La nouvelle Classe C a été très bien accueillie, même si elle arrive dans un contexte compliqué avec des retards de livraison à cause des semi-conducteurs. C’est une très bonne voiture, magnifique, qui plaît par son design et ses nouvelles technologies. C’est une petite Classe S, qui se vend principalement en finition AMG Line. Avec un panier moyen entre 60 000 et 70 000 euros, elle est un peu plus chère que l’ancienne. En l’absence d’offre spécifique en location, les loyers sont un peu plus élevés, soit entre 900 et 1 000 euros pour les particuliers et environ 800 euros pour les pros.Nous avons encore quelques modèles en stock, mais les délais de livraison oscillent entre fin 2021 et juin 2022 pour les nouvelles commandes, sachant que la plupart des Classe C viennent d’Afrique du Sud avec un temps de transport de 60 jours. »