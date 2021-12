En 2020, le marché des véhicules utilitaires (– 16,1 %) a mieux résisté que celui des voitures neuves (– 25,5 %) et, sur le premier, Mercedes-Benz a fait mieux que la concurrence. Au total, la marque allemande a immatriculé 23 301 véhicules utilitaires neufs l’an passé, soit un volume presque étale par rapport à 2019 (– 0,4 %) et un gain de 0,9 % de part de marché. En y ajoutant les volumes des voitures de sociétés (Vito Tourer, Classe V et Marco Polo), elle a cumulé un volume de 23 491 unités, soit une baisse de 6,9 %.



Les ventes d’utilitaires de Mercedes-Benz par modèle en 2020

Sprinter : 13 353 immatriculations (+ 0,8 %)

Vito, Class V et Marco Polo : 8 925 (– 11,1 %)

Citan : 1 124 (– 36,5 %)

Class X : 89 (– 51,3 %)

Un mix de vente de 6 à 8 % d'utilitaires électriques

Sur le segment des gros fourgons, en baisse de 7,7 % en 2020, le Sprinter se positionne à la quatrième place, devançant le Peugeot Boxer (de quelques unités) et le Citroën Jumpy. Sur le segment des fourgons compacts, le Vito (avec les dérivés Tourer, Classe V et Marco Polo) gagne 0,3 point de pénétration sur un segment en repli de 14 %. En fin de vie, le Citan a chuté plus lourdement (– 36,5 %) et affichait autour de 1% de pénétration sur le marché des fourgonnettes (– 22 %). Pour sa dernière année, le pick-up Classe X s’est écoulé à 89 unités.

Mercedes-Benz Vans a écoulé l’an passé 346 eVito, eVito Tourer et EQV dans l’Hexagone. Selon David Perdomo Hollatz, directeur général Vans de Mercedes-Benz France, « la véritable bascule vers les utilitaires électriques aura lieu en 2021 ». Le constructeur allemand se fixe pour ambition d’afficher un mix de vente de véhicules électriques situé entre 6 et 8 % cette année en France.



L’an passé, dans le monde, le constructeur allemand a commercialisé 325 771 véhicules utilitaires (– 8,9 %), dont 6 200 électriques (dont 1 700 EQV), soit un mix de 1,9 %.

Surfer sur le secteur de la livraison express

Sur un marché des VUL hexagonal qu’il prévoit en progression de 6 %, le constructeur allemand vise une croissance supérieure en 2021 (il ne communique pas ses objectifs), qui sera en partie soutenue au second semestre par l’arrivée du nouveau Citan (utilitaire). La déclinaison VP (Classe T) sera lancée en 2022 suivie dans les mois suivants d’une version dotée d’une motorisation électrique issue de la coopération avec Renault. Les dirigeants de la marque anticipent également des opportunités de croissance auprès des acteurs spécialisés dans la livraison de colis (expressistes), liés à la montée en puissance du e-commerce, ainsi que sur le segment du véhicule de loisir, « avec l’arrivée de nouveaux profils de clients, qui ont besoin de s’appuyer sur l’expertise du réseau constructeur », avance David Perdomo Hollatz.

L’activité de Mercedes-Benz utilitaires en chiffres (2020)

5 947 VUL d’occasion vendus par le réseau (+ 10 %)

2 157 utilitaires d’occasion vendus par Mercedes-Benz France (stable)

78 %, le taux de connectivité des VUL neufs livrés en France

51,6 %, la pénétration des contrats Service Care

Ouverture de la première concession 100 % utilitaires

Un réseau qui dénombre 48 centres Van Pro Center en France, des structures spécialisées qui seront amenées à se développer à l’avenir, « car des investisseurs tapent à la porte pour le devenir », précise le directeur général. Le constructeur allemand annonce également l'ouverture de 14 nouveaux points de vente consacrés à l’activité utilitaires d’ici à fin 2022, dont 11 distributeurs-réparateurs et 3 réparateurs. Certains distributeurs à la manœuvre seront possiblement amenés à ouvrir des concessions 100 % dédiées à la vente de véhicules utilitaires, à l’image de celle ouverte en décembre dernier à Caen sous l’impulsion du groupe Aubin (A.N.V.U). Il s’agit du premier site de ce type en France et Mercedes-Benz indique qu’un autre opérateur devrait concrétiser un projet identique dans les prochains mois.