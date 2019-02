Les modèles électriques en avant

D'autres City Spot à venir

En construction depuis le mois de septembre 2018, la vitrine Mercedes-Benz a ouvert ses portes au grand public le 31 janvier 2019 au sein du centre commercial Parly 2., baptisé City Spot, a été développé sous l’impulsion de la filiale Mercedes-Benz Paris. Il préfigure un nouveau mode de distribution des véhicules, plébiscité depuis plusieurs mois par bon nombre de marques et de groupes de distribution pour aller chercher les consommateurs. Tesla a d’ailleurs déjà élu domicile depuis 2016 au sein du centre commercial du Chesnay avec sa vitrine.Comme la marque américaine, Mercedes-Benz s’est installé durablement dans l’un des plus grands centres commerciaux français, qui réunit 11 millions de visiteurs par an, avec un profil plutôt CSP+. « L’enjeu est de créer une relation sur le long terme avec le client. Il existe une qualité de service très premium au sein de Parly 2 qui colle parfaitement avec l’image de la marque. S’implanter ici était pour nous un choix naturel », souligne Cyril Bravard, directeur de la transformation Mercedes-Benz Paris et Bordeaux. Si la filiale de distribution a choisi d’y mettre en avant des modèles électrifiés (actuellement le concept EQA et la Classe E 300 de), ceLe constructeur dispose de plusieurs emplacements dans un parking pour proposer des essais aux clients.Naturellement, ce nouvel espace fait la part belle au digital avec de nombreux écrans qui permettent de configurer le véhicule, des écrans tactiles mais aussi aux nouvelles technologies avec trois casques de réalité virtuelle, qui proposent de s’immerger dans le SUV électrique EQC. « Il s’agit véritablement d’un espace consacré à la vente de voitures neuves, et non d’une vitrine visant à communiquer sur l’image ou la technologie », note Cyril Bravard. Trois Star Expert et deux vendeurs, qui proviennent des filiales parisiennes, œuvrent à plein temps pour accompagner les visiteurs.Le City Spot de Parly 2 est le premier en Europe. Il servira de pilote dans les prochains mois, avant un probable déploiement dans d’autres villes européennes. Ce format de magasin se prête aussi bien aux galeries marchandes qu’aux centres des grandes villes. Sur un modèle assez proche, le groupe Parot investira ainsi en juin prochain le centre de Bordeaux avec une vitrine de 350 mconsacrée à BMW et Mini.La filiale de distribution de Mercedes-Benz pourrait en faire de même à l’avenir puisqu’elle dispose de plusieurs points de vente autour de Bordeaux.En 2016, la plaque Mercedes-Benz Paris avia ses concessions de Longchamps (Paris 16e), Rueil-Malmaison, Colombes, Porte d’Orléans et Boulogne-Billancourt. Au sein des sites bordelais (Bègles, Mérignac et La Teste), l