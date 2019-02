Au sein du groupe Daimler, l’électrification concerne tous les véhicules automobiles qu’il couvre industriellement et commercialement : la voiture, le bus, le car, le camion et l’utilitaire léger. Ce dernier domaine recouvre, puisque la logique d’organisation de Daimler est ainsi faite, les utilitaires proprement dits jusqu’à 5 t (Citan, Vito, Sprinter), le VP à usage professionnel (Classe V), le pick-up (Classe X) et le véhicule de loisir (camping-car Marco Polo, sur base de Classe V).

Même timing pour l'eVito Tourer

C’est au Vito d’être le premier, au plan commercial, à connaître une version électrique. L’eVito, présenté à la presse internationale en juillet dernier, sera lancé cet été en France comme en Europe, en même temps que sa version VP (eVito Tourer à huit places passagers), et les premières livraisons sont attendues à l’automne.



L’offre repose sur deux longueurs de fourgons (5,14 m et 5,37 m) pour des volumes respectifs de 6 et 6,60 m3 et des charges utiles de 1 073 et 1 048 kg. La puissance du moteur est de 84 kW, soit 114 ch. Autres critères techniques : temps de charge d’environ 6 heures, capacité des batteries de 41,4 kWh, autonomie de 150 km, selon le règlement WLTP. « Et environ 100 km en période de grand froid et à pleine charge », précise Harry Salamon, directeur de Mercedes-Benz Vans France, qui rappelle qu’en 2010-2012, le Vito E-Cell a représenté « quelques centaines de ventes en Europe ». En France, ce pionnier était commercialisé à travers un contrat de location « full services » sur quatre ans et un loyer mensuel de 1 790 € H.T. Rien n’a été évoqué pour l’instant par Mercedes-Benz sur le mode de commercialisation de l’eVito, « qui fait l’objet, actuellement, d’une petite tournée en avant-première dans le réseau ». Soulignons que, dans le segment des fourgons compacts, Mercedes-Benz sera le seul constructeur à proposer une version électrique.



Ce n’est pas le cas dans les fourgons lourds (3-5 t), où le Renault Master Z.E. est déjà en vente et le Volkswagen e-Crafter, officiellement en commande, devrait faire l’objet d’un vrai lancement cette année. Mercedes-Benz Vans annonce pour la fin de 2019 la commercialisation de son eSprinter, qui, au contraire du eVito, se présentera en une seule longueur (5,92 m) et une seule puissance (85 kW, soit 115 ch), mais en donnant le choix quant au nombre de batteries : trois (capacité de 41 kW, 6 heures de charge en courant alternatif, 1 h 30, voire une demi-heure, selon le chargeur en courant continu, 1 040 kg de charge utile) ou quatre (respectivement 55 kW, 8 heures, 2 heures, voire une demi-heure, et 900 kg de charge utile).



L’environnement numérique est très avancé sur le Sprinter, qui est équipé de série d’un boîtier télématique (appelé Hermes) permettant l’accès au monde digital de Mercedes Pro Connect, soit 18 services classés en 8 packs (dont l’analyse du style de conduite, la navigation optimisée, la communication de flotte simplifiée…). Ces packs sont actuellement gratuits, mais quatre seront payants à partir de juillet prochain.