Niché au cœur du «Texas de la Belgique »

Ghistelinck France en chiffres

Implanté depuis 2017

CA 2020 : 50 M€

2 sites à Vendeville (Lille) et Jenlain (Valenciennes)

3 e site prévu en mars 2022 à Cappelle-la-Grande (Valenciennes)

site prévu en mars 2022 à Cappelle-la-Grande (Valenciennes) 92 salariés

660 VUL neufs vendus en 2020

186 VI neufs vendus en 2020

180 VO vendus en 2020

Peu connu en France, le groupe Ghistelinck est le plus ancien distributeur Mercedes-Benz de Belgique, puisqu’il vend les voitures et utilitaires de la marque allemande depuis 1950. Implanté récemment en France, il exploite deux points de vente VUL et VI, dont un point de service, situés à Vendeville, près de Lille, et à Jenlain, près de Valenciennes.N’ayant pas l’ambition de se lancer dans la distribution de véhicules particuliers Mercedes en France, Vincent Yserbyt, P-DG de Ghistelinck depuis qu’il a racheté la société en 2006, souhaite en revanche renforcer le maillage de son réseau VUL/VI dans le nord de la France en ouvrant un 3site, incluant un point de service mais aussi une activité bus, à Cappelle-la-Grande, près de Dunkerque.. Ce nouveau site emploiera 12 personnes dans sa phase de lancement, dont 2 ou 3 commerciaux, qui viendront s’ajouter aux 92 salariés travaillant actuellement au sein des deux points existants. Par la suite, le site lillois se refera une beauté d’ici 2023.À LIRE. Mercedes-Benz Vans. Un label Certified rentable pour les VO , grâce à la vente d’environ 2 500 voitures Mercedes neuves (uniquement en Belgique), mais aussi 1 500 VUL et 500 VI neufs, dont 660 et 186 en France. En plus de ses deux points de vente du nord de la France, il en compte ainsi 7 outre-Quiévrain, dans une région qualifiée pour sa richesse de « Texas de la Belgique » par Vincent Yserbyt.À noter que la clientèle du groupe a la particularité d’être composée en grande majorité de professionnels. Le canal des particuliers ne représente en effet que 14 % des ventes, voire seulement 8 % si l’on enlève les chefs d’entreprise qui achètent leur voiture personnelle.