En 2020, le réseau Mercedes-Benz Vans, qui commercialise les vans et utilitaires légers Classe V, EQV, Vito et autres Sprinter, a vendu 5 947 modèles d’occasion, soit une augmentation de 5 % par rapport aux 5 427 unités écoulées en 2019. Mais malgré cette augmentation, la part du marché de l’occasion capté par le réseau n’atteignait qu’environ

14 % des 41 886 vans et VUL Mercedes-Benz d’occasion ayant changé de main l’an dernier. C’est pour développer la part de cette activité rentable que le label Certified a été lancé par la filiale française en janvier 2019, en remplacement de l’ancien label Used.

Ce label, dont les critères sont harmonisés au niveau européen, permet ainsi d’identifier des modèles d’occasion de qualité vendus par le réseau Mercedes-Benz Vans, tout comme son homologue chez les distributeurs automobiles, qui ne peuvent être vendus qu’à des clients finaux et non à des marchands. Il s’agit en quelque sorte de permettre aux clients d’avoir un large choix de véhicules situés à mi-chemin entre le neuf et l’occasion classique. Après deux ans de mise en place, 50 concessionnaires Mercedes-Benz Vans, sur les 80 présents dans l’Hexagone, sont déjà en mesure de proposer ce label.





Gage de tranquillité

Avec un tel véhicule, les clients bénéficient d’une garantie pouvant aller jusqu’à 24 mois et doivent être sûrs de ne pas avoir à réaliser d’entretien pendant 6 mois et 10 000 km. Assistance MobiloVan pendant 12 mois, possibilité de l’échanger au bout de 10 jours, historique complet, contrôle technique à jour… Les concessionnaires doivent présenter des véhicules au-dessus de tout reproche, souvent des modèles en retour de location courte durée ou de leasing, pour bénéficier de cette appellation.

Chaque véhicule subit ainsi 70 points de contrôle et une préparation esthétique, tandis que le client doit pouvoir effectuer un essai routier, mais aussi bénéficier d’une offre de reprise ou d’un financement. Certes, les VO Certified coûtent plus cher que les VO classiques – il faut compter en moyenne 1 000 à

2 000 € HT – mais ils promettent au client une tranquillité, notamment grâce à la garantie

24 mois.





De nombreux critères à respecter

Les distributeurs labellisés sont également tenus de respecter un protocole pour les photos destinées aux petites annonces, car leurs véhicules d’occasion Certified doivent s’afficher sur le site internet dédié de la marque, qui propose en permanence plusieurs centaines de VO certifiés disponibles au sein du réseau français. Si besoin, un programme de coaching est offert par la filiale française, afin de guider les revendeurs à respecter les critères demandés.

Pour pouvoir prétendre à ce label, les concessionnaires doivent ainsi vendre au moins 50 utilitaires d’occasion par an, disposer d’un espace de vente permettant l’exposition d’au moins 5 VO Certified en permanence, mais aussi mettre en place une signalétique spécifique, ou encore suivre une formation permettant d’identifier le potentiel du marché local.





Une source de revenus non négligeable

Mais si Mercedes-Benz invite ses revendeurs Vans et VUL à adopter le label Certified, c’est aussi parce que l’activité de vente de VO de qualité génère une part non négligeable de business. Contrairement à quelques années auparavant, où les distributeurs étaient réticents avec le VO, ils le voient en effet « comme une source de revenus supplémentaires », selon Jean Chavane, responsable VO Vans de Mercedes-Benz France. « L’image du VO a bien changé, poursuit-il, et c’est aussi un catalyseur de VN. »

Si l’on en croît le distributeur belge Ghistelinck, implanté à Lille et Dunkerque, cette seule activité, qui représente 15 % du volume pour moins de 10 % du chiffre d’affaires, a dégagé une rentabilité d’environ 5 % en 2020. Pour Thierry Bos, commercial VO de la concession située à Vendeville, près de Lille (59), ce label permet de « gagner des clients qui ne peuvent ou ne souhaitent pas acheter des VN », tout en évitant « la fuite des VO vers des réseaux concurrents ». Résultat, 50 % des VO vendus en 2020 par les deux sites Ghistelinck du nord de la France bénéficiaient de ce label, soit 90 unités sur 180, contre 25 % auparavant. En comparaison, le distributeur a vendu 660 véhicules utilitaires légers et 186 poids lourds neufs l’an dernier.