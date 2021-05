« Les concessionnaires automobiles ont perdu le précieux contact physique avec les clients, qui était entretenu notamment grâce aux différentes opérations organisées (salons, soirées, lancements de véhicules…). Alors en 2021, comment continuer à communiquer, partager et échanger autour d'événements avec les gestes barrières et les importantes restrictions sanitaires ?, soulèvent dans un communiqué commun les groupes Huillier, GGE et Hamecher. Cette situation inédite développe la créativité et fait naître une nouvelle façon d’imaginer et de construire l’avenir. Nous devons nous réinventer et innover pour se diriger vers de nouvelles expériences digitales. Nous nous unissons tous les trois pour pouvoir proposer quelque chose de différent, mais surtout de qualité à nos clients ».

Des échanges avec les équipes commerciales

Une opération 100 % digitale pour une voiture 100 % électrique. Les groupes de distribution Huillier, GGE et Hamecher* ont décidé d’unir leurs forces pour organiser un événement inédit dans le cadre du lancement du SUV électrique Mercedes-Benz EQA . Accompagnés par la société Livecars, spécialisée dans l’accompagnement digital du secteur automobile, les trois opérateurs proposeront à leurs clients, organisée depuis le studio de la Française des Jeux à Boulogne.À LIRE. Evénements en concession automobile : que la fête recommence...

L’évènement sera animé par Malika Ménard, Miss France 2010, journaliste et animatrice TV, qui sera accompagnée de deux commerciaux (Hamecher Rodez, Huillier Etoile 38). Le Star Expert de la concession des Ulis (groupe GGE) présentera les spécificités de l’EQA. Les équipes commerciales des trois opérateurs seront disponibles en direct depuis une chatroom pour répondre aux questions des Internautes pendant le déroulé du live. Ces derniers pourront aussi prendre rendez-vous pour poser des questions complémentaires ou pour un essai. Le traitement de ces demandes sera suivi en temps réel jusqu’à la vente via le gestionnaire de leads de l’application MasterBiz, développé par la société Yakabiz qui équipe ces trois groupes. Une vidéo annonçant l’évènement sera diffusée le 19 avril sur les réseaux sociaux. Une communication digitale géolocalisée prendra ensuite le relais jusqu’au 29 avril (emailing, réseaux sociaux, webpush…). Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué mais il équivaut au prix d'une soirée de lancement traditionnelle organisée en concession.

Au total, les trois groupes prévoient(Facebook, Instagram et Linkedin) et annoncent l’envoi de plus de 100 000 emails (en deux vagues) et plus de 35 000 SMS. En date du 20 avril 2021, plus de 1 600 inscrits ont été enregistrés.*Huillier (Gières, Fontanil, Gap, Manosque, Sisteron, Albertville en VP), GGE (Les Ulis, Viry-Châtillon, Valenton, Trappes, Cœur Yvelines, Rambouillet en VP) et Hamecher (Agen, Cahors, Marmande, Montauban, Rodez en VP).