Une surface de 1 450 m²

Depuis le rachat, en 2020, des sites tenus par Patrick Launay , le groupe LG s’affiche comme l’un des principaux distributeurs automobiles Mercedes-Benz avec une vingtaine de concessions dans le grand quart sud-ouest de la France, mais aussi à Barcelone (Espagne).Pour améliorer l’accueil de ses clients dans les showrooms, le groupe dirigé par Ludovic GarciaCette dernière, située à Pamiers, permet désormais au groupe LG de s’adresser à une clientèle vivant en Ariège.À LIRE. LG Automobiles, un premier groupe de distribution français en Espagne Pensés pour offrir « une expérience inédite dans un environnement premium, intégrant des processus fluides et une nouvelle façon d’échanger afin d’optimiser et personnaliser la relation avec le client »,de la marque à l’étoile en points « d’expérience ».Le site de LG Pamiers Automobiles s’étend sur une surface de 1 450 m² pour proposer notamment des espaces privatifs, des outils digitaux ou encore un accueil harmonisé avec une entrée commune pour les activités de vente et d’après-vente. À la fois distributeur et réparateur agréé Mercedes , ce nouveau site propose à la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires.