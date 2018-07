Marque par marque, les résultats des plus gros contributeurs sont les suivants

Avec des ventes de voitures "propres" qui ont du mal à réellement décoller, le système du bonus-malus est une aubaine pour les finances publiques. Sur les six premiers mois de l'année, le système s'est révélé très largement bénéficiaire :Le malus a grimpé en 2018 en raison de la taxation des véhicules qui émettent 120g / CO2 par km et plus. En 2017, les voitures pénalisées devaient émettre au moins 127g . Tandis que le bonus a vu pour sa part son champ rétrécir : 1,3% du marché du premier semestre a relevé d'une gratification, contre 1,5% l'an dernier.Avec une explosion des VN sujets à malus, le montant moyen par véhicule vendu a suivi la même tendance. Sur l'ensemble des ventes 2018 (1 188 172 VN), le malus moyen par auto est de 145€. A pareille époque l'an dernier, le malus moyen était de 55,9€ !1) Mercedes : 27 761 668 € de malus pour 31 187 immatriculations, malus moyen = 890 €2) Audi : 21 230 913 € de malus pour 28 710 immatriculations, malus moyen = 740 €3) Volkswagen : 19 704 718 € de malus pour 75 061 immatriculations, malus moyen = 262 €4) BMW : 18 469 196 € de malus pour 29 766 immatriculations, malus moyen = 620 €5) Porsche : 17 459 699 € de malus pour 2462 immatriculations, malus moyen = 7090 €Toutes ces marques, Porsche exceptée, peuvent être considérées comme des généralistes. D'autres, plus exclusives, présentent des bilans de malus fort différents : 399 000 € de pénalités générées par Aston Martin,. Idem pour Ferrari, dont tous les modèles vendus sans exception ont été sujets au barème le plus pénalisant.A l'opposé du spectre, Renault et ses clients se révèlent être les plus gourmands en financements publics :