L'argus. Vous fêtez le premier anniversaire de l'arrivée de la marque MG en France, quelles sont les dates que vous retenez ?



Serge Cometti, directeur général de Car East France et distributeur de la marque MG pour l'Ile-de-France. J’ai signé le premier contrat de distribution MG en janvier 2020, même si j’ai finalement commencé à travailler sur ce dossier fin 2019. Je m’étais engagé à sortir le projet en trois mois, lequel devait naître en avril. Mais notre président de la République Emmanuel Macron a prononcé le fameux discours de confinement en mars… Le lancement de la marque MG en France n’a finalement eu qu’un mois de retard puisque la conférence de presse digitale a eu lieu le 7 mai, et le 11 nous assistions à la renaissance de MG sur le marché français. La première livraison d’un SUV MG 100 % électrique ZS EV s’est faite le 20 mai, plusieurs médias ont couvert l’évènement.

656 SUV MG vendus en 2020 en France

Quel est le bilan chiffré de la marque MG avec Car East France ?

C’est notre premier bilan pour Car East France, c’est important car nous voyons ce que nous avons accompli en si peu de temps et comment nous avons pu travailler. Cela nous donne aussi la possibilité de nous ajuster. Nous avons vendu près de 600 modèles en un an, sur 656 au total, ce qui fait que nous avons contribué à hauteur de 91 % des immatriculations en France en 2020. Ce chiffre ne correspond pas à nos objectifs, ainsi fixés à près de 700, mais nous pouvons nous estimer satisfaits au vu de la situation. Et surtout que la démarche est totalement différente. Nous avons également réalisé 1 500 tests drive sur l’année, notre taux de conversion atteint donc une vente pour 3 essais, c’est pas mal du tout.



Cela correspond-t-il à votre modèle de distribution "phygital", ainsi soutenu par des essais à la demande et à domicile ?



Oui et les retours que nous avons eus tout au long de cette première année de lancement sont bons. Les clients apprécient ce service et l’associent directement au haut-de-gamme. L’organisation d’un essai ou d’une livraison est un événement pour eux.



Un showroom a pourtant ouvert dans le 11e arrondissement de Paris, quel est son rôle finalement ?

Nous devions ouvrir un flag-ship, c’était nécessaire, nous avions besoin d’un point d’appui. Il a vocation d’attirer les plus curieux et pour nous, de mettre en place des standards. Mais il n’y aura pas d’autre site.



Car East France tient une équipe de 30 personnes

Justement, quelles sont vos priorités et objectifs pour 2021 ?



En 2020, il fallait tenir les délais de démarrage et vendre des véhicules. En 2021, il est plus question de se consolider nos outils et nos process, soit de passer de l’artisanat à l’industrialisation. Nous sommes aujourd’hui une équipe de 30 personnes alors que j’ai commencé seul il y a un an. Nous devons donc être capables de faire ce que nous avons fait, mais sans toutes les contraintes que nous avons rencontrées. Nous espérons plus de fluidité. L’année sera encore compliquée pour tout le monde. Notre objectif le plus important est d’atteindre la barre des 1 000 unités écoulées, voire de doubler notre résultat de 2020, à

1 200 véhicules vendus.