Le début d’année 2021 sera animé pour le groupe Lempereur. Dès le 4 janvier, ce dernier va acter la reprise des concessions Mazda d'Oignies et Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais), détenues par Philippe Fréart. Ces deux sites vont fusionner et donner lieu, dès janvier, à l’ouverture d’une nouvelle affaire aux couleurs de la marque nippone, située à Courrières, dans le même département. Cette opération portera à trois le nombre de points de vente Mazda dans les Hauts-de-France pour le groupe (avec Bruay-la-Buissière et Douai), qui vise un volume de 450 VN et 400 VO à terme.



À LIRE. Les 10 plus gros distributeurs Mazda en France en 2019

MG, Seat et Cupra, trois nouvelles marques pour lancer 2021

L’opérateur familial, qui distribue onze marques automobiles, va ajouter trois nouveaux logos sur son site internet dès le premier trimestre 2021 : ceux de MG Motor, Seat et Cupra. À l’image du groupe Amplitude, il va ainsi contribuer à la renaissance de MG Motor dans l’Hexagone, marque qui appartient depuis 2006 au groupe chinois Saic. La concession sera implantée à Douai (Nord), au sein de la Cité de l'automobile. « Nous allons couvrir avec cette marque les territoires de Lens, Arras, Douai, Denain, Orchies, Seclin et Béthune », détaille Jean-Paul Lempereur, dirigeant du groupe éponyme. L’exercice 2021 marquera son entrée au sein du groupe Volkswagen, avec Seat et Cupra. Ces marques seront distribuées à Liévin (Pas-de-Calais), au cœur du Forum de l’automobile. Le groupe informe que les travaux sont en cours afin que les concessions répondent aux standards des constructeurs.



À LIRE. MG se renforce avec 6 sites et vise entre 60 et 80 concessions en 2021

Premier développement avec BMW Motorrad

Enfin, et c’est peut-être le virage le plus surprenant, le groupe Lempereur va diversifier ses activités en se lançant dans la distribution de deux-roues. Le 4 janvier 2021, toujours, il va racheter la concession Europ Touring, située à Arras (Pas-de-Calais), qui représente BMW Motorrad, ainsi que l’enseigne Maxxes, spécialisée dans les accessoires de moto. Des travaux de rénovation sont prévus dès les premières semaines de janvier. « De plus en plus de groupes de distribution auto se développent dans la moto ; il existe beaucoup de passerelles entre les deux univers. Nous avons souhaité prendre ce virage avec BMW, qui offre également un potentiel important sur la partie occasion » note Jean-Paul Lempereur, qui vise un volume de 210 motos BMW neuves et 200 d'occasion en 2021.

Création d'un pôle consacré à l'univers de la moto

Le groupe entend asseoir sa position dans cet univers avec la création au printemps 2022 du concept Motovalley, soit un village consacré à la moto qui sera implanté sur une parcelle de 21 000 m² le long du boulevard périphérique d’Arras. La concession BMW Motorrad prochainement reprise y déménagera en mars 2022. « Les marques leaders viendront rejoindre ce village moto, ainsi qu’un restaurant, un assureur et une moto-école équipée d’une piste dédiée au plateau, détaille Jean-Paul Lempereur. Ce projet doit devenir le lieu incontournable des motards et des passionnés du deux-roues. »



Le groupe Lempereur devrait commercialiser un total de 14 400 voitures neuves et d'occasion en 2020.