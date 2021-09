« Cette décision s’inscrit dans la volonté du groupe et du conseil de surveillance de poursuivre l’internationalisation des instances dirigeantes. Elle reconnaît la part prise par Michael Lohscheller dans le redressement d’Opel Vauxhall », a souligné Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA.

Deux ans après la nomination de, PSA a souhaité lui montrer sa reconnaissance et surtout « matérialiser l’importance de l’intégration de la marque allemande dans le groupe ». A compter du 1er septembre 2019,. Il remplace ainsi Jean-Christophe Quémard, directeur Moyen-Orient et Afrique, qui y siégeait depuis 2012. Dans le cadre de cette nomination, PSA entend bénéficier de l’expérience internationale du dirigeant acquise chez plusieurs constructeurs, mais aussi de son expertise en finance, en commerce et en logistique.Rappelons que Michael Lohscheller est Chief Executive Officer (CEO) d’Opel Automobile GmbH depuis 2017, et qu’il a été précédemment le responsable des finances du constructeur automobile. Avant de rejoindre Opel en 2012, il a été vice-président exécutif et directeur financier au sein du groupe Volkswagen en Amérique.>> Lire aussi la nomination de Michael Lohscheller : Opel change de patron à quelques mois de son rachat par PSA