À compter du mois de janvier 2020, Michael Manley succèdera à Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA, au poste de président de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). Le président de l'ACEA est élu pour un an, une fois renouvelable. Carlos Tavares avait ainsi assuré deux mandats consécutifs, en 2018 et en 2019.

Il est choisi parmi les 15 principaux constructeurs européens (VP, VUL et VI) qui composent l’association : BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo Cars et Volvo Group.

Transformation de la mobilité et compétitivité

« En tant qu'industrie, nous voulons prendre la tête de la transformation de la mobilité en plaçant le consommateur au premier plan, tout en restant compétitifs et résilients à l'échelle mondiale », a déclaré Michael Manley. Ce dernier avait été nommé directeur général de Fiat Chrysler Automobiles le 21 juillet 2018, à la suite du décès de Sergio Marchionne.