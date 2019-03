Tout prix est bon à prendre, surtout s’il récompense, et en témoigne, « le travail de pionnier mené par les plus de 6 000 personnes qui œuvrent aujourd’hui au sein de la R&D de Michelin », a déclaré Pierre Robert, directeur de la recherche et du développement du groupe français, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Tire Technology Expo 2019 (Allemagne). Car ce sont 31 spécialistes de l’industrie, experts universitaires et de constructeurs automobiles qui ont élu Michelin Manufacturier pneumatique de l’année 2019.



Ce jury a décerné ce prix afin de récompenser le fabricant, dont le siège est basé à Clermont-Ferrand (63), pour son implication écologique et ses innovations : « au cours des 12 derniers mois, les initiatives de Michelin en matière d’environnement ont été remarquables. Il est l’un des rares manufacturiers pneumatiques à se tenir aux objectifs de durabilité fixés pour 2048. Michelin anime le marché avec des innovations et des concepts de durabilité depuis des années. La poudre de caoutchouc micronisée ou encore la conception intelligente de la bande de roulement, qui offre toujours de bonnes performances même lorsqu’elle est usée, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres », a souligné Klaus Baltruschat, expert en pneus chez TÜV SÜD et membre du jury.