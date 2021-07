Dans le rouge sous l’effet de la crise sanitaire il y a un an, voilà que Michelin renoue avec la performance sur les six premiers mois de l’année 2021. Le manufacturier a fait état de bons résultats avec pour premier indicateur la hausse de ses ventes mondiales de pneumatiques de 19,6 % pour atteindre 11,2 milliards d’euros au premier semestre, contre 9,4 milliards d’euros à fin juin 2020. La recette s’est rapprochée de celle enregistrée à la même période il y a deux ans, dernière période de comparaison dite saine. Le niveau de rentabilité a également été retrouvé puisque le résultat opérationnel des activités courantes s’est élevé à 1,4 milliard d’euros, soit 12,7 % du chiffre d’affaires. Le bénéfice net engrangé a quant à lui dépassé le seuil du milliard d’euros.

Michelin a relevé ses objectifs 2021

Son président Florent Menegaux a par ailleurs souligné que « dans un contexte de reprise des marchés, le groupe Michelin réalise un très bon premier semestre. Ces résultats solides ne doivent pas faire oublier la persistance de la crise sanitaire qui engendre d’importantes tensions, en particulier sur la chaîne d’approvisionnement. »



À LIRE. Pénurie de puces. 2 millions de voitures non produites en 2021 ?



Sur cette tendance positive, Michelin a revu sa guidance 2021 à la hausse. Il prévoit un résultat opérationnel annuel supérieur à 2,8 milliards d’euros à parités constantes, contre

2,5 milliards d'euros précédemment annoncés et un flux de trésorerie disponible supérieur à

1 milliard d’euros et non plus d'environ un milliard, après avoir affiché un cash flow de

361 millions d'euros sur les six premiers mois. Le spécialiste du pneumatique précise pourtant qu’ « après un premier semestre en forte reprise, la demande mondiale ne bénéficiera pas au deuxième semestre de bases de comparaison aussi favorables et devrait encore subir les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Les marchés tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 8 et 10 % sur l’année et les poids lourds une augmentation allant de 6 à 8 %. Les marchés des activités de spécialités devraient progresser entre 10 et 12 % sur l’année. Hors nouvel effet systémique lié à la Covid-19, Michelin envisage de renforcer ses positions dans cet environnement de marchés. »