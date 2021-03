Dans des marchés difficiles, Michelin a publié de bons résultats trimestriels, avec des ventes à hauteur de 5,8 milliards d'euros, en croissance de 9,3% à parités constantes, portées par un prix-mix robuste et la forte contribution des activités nouvellement acquises (Camso et Fenner). La baisse des volumes vendus (-0,5%) a été compensée par l’effet de prix, « porté par un pilotage toujours rigoureux, traduisant la force de la marque Michelin et la poursuite de l'enrichissement du mix ».Sur le segment « Tourisme camionnette », dans un environnement fortement affecté par le recul de la demande en première monte et par des marchés du remplacement en retrait en Europe, le groupe a maintenu ses parts de marchés. Pour le PL, dans des marchés en léger retrait, comme attendu, la poursuite de la croissance des volumes a été en partie tirée par le développement des offres « services et solutions ». En outre, dans le périmètre des « Spécialités », le maintien des ambitions de croissance en 2019 est confirmé, malgré un premier trimestre affecté par des problèmes logistiques pour les pneus miniers et par la priorité donnée à la rentabilité en première monte pour les activités « off road ».« Dans des marchés difficiles, l'exposition du groupe à différents secteurs de l'économie permet une fois encore de démontrer sa résilience et de confirmer sa guidance 2019 », souligne, président de Michelin, avant de détailler : « une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change, au-delà de la contribution additionnelle de Camso et Fenner estimée à 150 millions d'euros et la génération d'un cash-flow libre structurel supérieure à 1,45 milliard d'euros, dont 150 millions dus à l'application de la norme IFRS16 ».