Grâce à la nouvelle technologie brevetée mise au point par la société suédoise Enviro, qui permet de récupérer le noir de carbone, l’huile de pyrolyse, l’acier et le gaz, Michelin s’apprête à construire sa première usine de recyclage de pneumatiques.



Basée au Chili et nécessitant un investissement de 30 millions de dollars (25 millions d’euros), cette usine permettra de recycler 30 000 tonnes de pneus de génie civil chaque année, soit environ 60 % de ce type de pneus en fin de vie utilisés dans le pays. Les travaux seront lancés en 2021 pour une mise en service en 2023.





À LIRE. Michelin annonce la suppression de 2 300 postes en France



Les anciens pneus valorisés à 100 %

Collectés directement chez les clients, les pneus seront découpés puis recyclés dans l’usine avec les procédés novateurs d’Enviro, afin de valoriser 100 % de la matière. 90 % des matières régénérées seront réintégrées dans différents types de produits à base de caoutchouc, dont de nouveaux pneus, tandis que les 10 % restants seront valorisés en énergie destinée à alimenter le site.



« Grâce à cette co-entreprise créée avec Enviro, nous sommes très fiers d’annoncer la construction de la première usine de recyclage du groupe Michelin », s’est félicité Sander Vermeulen, directeur marketing & business développement, stratégie et nouveaux business matériaux de haute technologie au sein de l’entreprise clermontoise. « C’est une étape importante qui permettra de proposer un service de recyclage de nouvelle génération à nos clients et développer de nouvelles activités pour le Groupe. En développant à plus grande échelle la technologie d’Enviro, nous leur proposons une solution leur permettant de soutenir leurs objectifs environnementaux et qui favorisera le développement d'une économie circulaire. »