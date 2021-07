Michelin, l’un des leaders mondiaux du pneumatique, a créé un consortium européen pour collecter et valoriser les pneus usagés. Ainsi, à son initiative, sept partenaires industriels, cinq organismes de recherche et de technologie et un pôle d’innovation* organiseront la filière pour œuvrer davantage dans l’économie circulaire, via l’entité BlackCycle.

BlackCycle a une empreinte carbone plus faible

Ce projet de grande envergure devrait concevoir l’un des tout premiers procédés de production de nouveaux pneus à partir de pneus usagés. « Ce partenariat public-privé européen, unique en son genre, fera la démonstration de la viabilité technique, environnementale et économique des premiers procédés circulaires au monde », peut-on lire dans une note officielle du groupe Michelin. Il s’agira alors de créer des solutions spécifiques pour produire des matières premières durables destinées aux pneumatiques à partir de la collecte des pneus usagés, en passant par l’optimisation de la pyrolyse, le raffinage et la valorisation de l’huile, ainsi que l’optimisation des procédés de four et l’évaluation des performances des pneumatiques durables créés.

En comparaison de l’empreinte carbone des procédés de production généraux, le calcul est vite fait selon Michelin : « La filière de BlackCycle a une empreinte carbone plus faible. Elle émet 0,93 kg de CO 2 en moins par kilogramme de pneu et utilise moins de ressources fossiles par kilogramme de pneu usagé (0,89 kg en moins) ».

16 millions d'euros de budget

Michelin se laisse cinq ans, voire six, pour qu’un pneumatique usagé sur deux en Europe soit incorporé dans ce cercle vertueux. Il affirme que Blackcycle sera ainsi le seul projet de cette ampleur, tous secteurs industriels confondus, en matière de valorisation de produits en fin de vie. Pour parvenir à ces ambitions, un budget global avoisinant 16 millions d’euros a été débloqué, ainsi qu’un financement européen d’environ 12 millions d’euros. Cinq pays européens (France, Espagne, Allemagne, Grèce et Suisse) ont pris part à l’aventure et un système de gouvernance impliquant un comité directeur, une commission des synergies du pôle et un comité de soutien technique a ainsi été formé.



« En offrant une alternative viable sur le plan économique et environnemental, BlackCycle réduira l’exportation des pneumatiques en fin de vie. La relocalisation de la gestion des pneus usagés et de leur transformation au sein de l’UE devrait créer des emplois durables dans l’Union européenne », conclut Michelin.

Rappelons que chaque année, 1,6 milliard de nouveaux pneus sont vendus dans le monde, ce qui représente plus de 26 millions de tonnes.



*Les Français Michelin, Aliapur, Axelera, Ineris, les Allemands Orion, Pyrum, Estato, les Espagnols CSIC, Sisener, Hera, Icamcyl, le Suisse Quantis et CPERI/CERTH de Grèce.