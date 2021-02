Les ventes du groupe français Michelin ont chuté de 15 % en 2020 à 20 milliards d’euros, tandis que son résultat net a été divisé par trois. Ce dernier est toutefois resté positif avec 625 millions d’euros engrangés contre 1,73 milliard en 2019. Outre la perte de productivité due aux périodes de confinement, Michelin a ainsi dépensé 98 millions d’euros dans les mesures de protection et de désinfection, tandis que les ventes des secteurs automobile et du transport routier ont baissé respectivement de 14,7 % et 15,7 %.

Le pneumaticien a réduit ses investissements d’environ 30 % et ses frais généraux de

240 millions d’euros pour tenir, tandis que la hausse du mix de prix (+ 1,2 %) et la baisse du prix des matières premières (– 279 millions) l’ont aidé à limiter la casse. Encore perturbée par la crise sanitaire au second semestre, l’activité du groupe a toutefois bénéficié d’une reprise « plus forte qu’attendue », et Michelin espère continuer sur cette tendance en 2021, malgré une chute des stocks à un niveau « exceptionnellement bas », avant de retrouver au deuxième semestre 2022 un niveau équivalent à celui de 2019.





2 milliards de trésorerie et dividende plus élevé

Dans ce contexte, Florent Menegaux, président du groupe, a indiqué que Michelin poursuivait « ses efforts de compétitivité » en orientant notamment sa production « vers les pneus haut de gamme et de spécialité », mais aussi « en accélérant son développement dans les matériaux de haute technologie et les offres de services et solutions ». Après avoir annoncé début janvier un « plan de compétitivité » prévoyant la suppression jusqu’à 2 300 emplois en France, Michelin va proposer de verser à ses actionnaires un dividende plus élevé que prévu, soit 2,30 euros contre 2 euros l’an dernier.

Avant de présenter, le 8 avril, son nouveau plan stratégique pour les dix années à venir, le groupe assure disposer, au 31 décembre 2020, d’un flux de trésorerie de 2 milliards d’euros, contre 862 millions en 2019, grâce à une réduction de sa dette à 3,5 milliards, soit 1,6 milliard de moins qu’un an plus tôt.