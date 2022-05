Les portiques de ProovStation évoluent. La société lyonnaise créée par Cédric Bernard a signé un partenariat avec Michelin pour étoffer sa solution d’inspection automatique des véhicules. Le manufacturier va enrichir les scanners ProovStation de sa solution Michelin QuickScan et ainsi apporter son expertise d’analyse des données instantanée et de précision millimétrique d’usure de pneumatiques pour réduire le temps et les coûts de leur contrôle.

Michelin QuickScan est pour la première fois adapté à l'automobile

Une association plutôt inédite puisque ce dispositif était jusqu’à maintenant réservé à l‘activité poids lourds. QuickScan « est pour la première fois adapté à l’automobile. Cette solution a l’avantage de pouvoir être mise en place rapidement, en moins de quatre heures sans installation électrique. Le scanner magnétique est opérationnel par tous les temps (pluie, neige…), pour tous les types et marques de pneus et de véhicules. Ne nécessitant aucun nettoyage lié à son environnement et à son usage (salissures, boue…), il est le seul outil du marché à offrir cet avantage », précise-t-on dans un communiqué. Cette technologie de scanner au sol est protégée par une quinzaine de brevets. De plus, alors que le binôme rappelle que 10 % du temps d’inspection du véhicule (30 minutes) était alors consacré au poste pneus, aujourd’hui, grâce aux solutions combinées de ProovStation et de Michelin, ces contrôles sont réduits non seulement à moins d’une minute pour l’ensemble du véhicule mais de quelques secondes pour les pneumatiques.

Une inspection moins coûteuse

« Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers d’annoncer ce premier partenariat technologique et commercial avec une entreprise de référence comme Michelin. Il confirme la viabilité de notre stratégie axée sur la collaboration et la mutualisation des expertises afin de servir au mieux nos clients. Cette innovation mondiale commune nous permet de garantir la réalisation d’inspections à un niveau de qualité, une vitesse et un coût unitaire inégalés » souligne Cédric Bernard, CEO de ProovStation.

Et Anton Thomas, directeur des services de mobilité connectée de Michelin, d’ajouter : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec ProovStation qui nous permet de mutualiser nos connaissances dans le domaine de l’inspection digitale. Une complémentarité qui s’inscrit pleinement dans la démarche d’open innovation de Michelin. Cette nouvelle offre est une démonstration de notre capacité à utiliser les données de mobilité via l’intelligence artificielle pour apporter des services innovants aux clients. »