Ce nouveau comité exécutif se réunit pour la première fois le 25 mars 2019 et est composé comme suit,Trois nouveaux dirigeants intègrent cette instance :• Scott Clark, direction business automobile, motorsport, expériences, régions Amériques(Centrale, Nord et Sud).• Jean-Claude Pats, direction corporate personnel.• Eric Vinesse, direction opérationnelle recherche & développement.Six dirigeants sont déjà membres du comité exécutif :• Yves Chapot, gérant.• Sonia Artinian-Fredou, direction business services et solutions, matériaux de hautetechnologie.• Laurent Bourrut, direction business transport routier, distribution, régions d'Europe(Centrale, Nord, Orientale et Sud).• Adeline Challon-Kemoun, direction corporate marques, développement durable,communication & affaires publiques.• Jean-Christophe Guerin, direction opérationnelle du manufacturing.• Serge Lafon, direction business spécialités, régions Afrique/Inde/Moyen-Orient, Chine,Asie de l'Est & Australie.Les sortants sont Terry Gettys, qui avait jusque-là en charge la R&D du groupe, François Corbin, Jean-Michelin Guillon, Marc Henry et Florence Vincent. Ils seront tous appelés à prendre au sein du groupe de nouvelles responsabilités qui seront communiquées très prochainement et demeureront rattachés aux gérants.