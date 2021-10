Michelin se renforce dans le secteur de la télématique avec l’acquisition de Masternaut, l’un des plus importants fournisseurs de services de télématique en Europe (220 000 véhicules sous contrat, majoritairement des véhicules utilitaires légers, avec un fort ancrage en France et au Royaume-Uni notamment).Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. On sait seulement que la transaction a été réalisée à partir d'une valorisation de huit fois l'Ebitda 2018 avant synergies.Mastenaut constitue la troisième acquisition majeure de Michelin dans le secteur de la télématique, après celles de Sascar en Amérique du Sud et de NexTraq aux Etats-Unis.Jeudi 16 mai 2019, la veille de son intronisation officielle à la tête de Michelin,commente : « Michelin consolide son expertise en télématique, ce qui nous permet d'optimiser la mobilité de nos clients et de répondre aux besoins d'un marché en mutation. Masternaut représente une nouvelle étape dans le développement de notre activité Services & Solutions, notamment en Europe et pour les flottes de véhicules légers ».Avec cette acquisition, le pneumaticien compte donc accélérer le développement de ses activités services et solutions pour les véhicules légers, mais aussi capter toujours plus de données pour proposer les meilleures solutions à ses clients.