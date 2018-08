Entre opérations de croissance externe d’envergure (Camso par exemple) et des achats ciblés, souvent dans l’univers digital, Michelin se montre très actif et le groupe vient encore d’annoncer durant l’été le rachat de l’application TruckFly. Créée en 2015, cette application dédiée aux chauffeurs routiers rassemble d’ores et déjà une communauté de 120000 membres en Europe, dont près de la moitié en France.Par le biais de cette application, les chauffeurs routiers peuvent recenser les différents points de parking et de pause en Europe, tout en les évaluant (équipements, services…). Sur le site Internet lié à l’application, on trouve ainsi 7758 restaurants routiers, 21934 parkings PL, 18573 stations-service ou encore 1017 stations de lavage. L’application est actuellement gratuite et devrait le rester, aux dires d’un porte-parole de Michelin qui table sur 300000 utilisateurs en Europe d’ici deux ans. Il ajoute que cette application est complémentaire de celle lancée fin 2017 par Michelin sous le nom de RoadConnect.« Quand la startup parisienne TruckFly nous a proposé de reprendre ses activités, nous n’avons pas hésité. Cela faisait vraiment sens, car elle dispose déjà de l’une des plus grandes bases de POI (ndlr : pour « Points Of Interest ») en Europe. Michelin se félicite de cette acquisition qui répond à son ambition de faciliter le quotidien des chauffeurs routiers », explique ainsi, responsable projet incubateur et innovation chez Michelin.