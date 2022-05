À l’annonce des premiers résultats trimestriels de 2021, toute la satisfaction de Florent Menegaux, président de Michelin, s'est ressentie : « En dépit de perturbations liées à la pandémie de Covid-19 ainsi qu’une certaine désorganisation de la chaîne d’approvisionnement, Michelin réalise un premier trimestre solide dans un contexte de reprise de l’activité. Au-delà du pilotage rigoureux de ses prix et du renforcement de ses positions sur les segments les plus porteurs de croissance, le groupe poursuit également son travail sur sa compétitivité, conformément à sa stratégie « Michelin in Motion » présentée

le 8 avril dernier. Dans un contexte difficile et incertain, je veux saluer l’engagement des femmes et des hommes de Michelin pour préparer le futur et la croissance durable du groupe ».

Des volumes de pneus en hausse

En effet, le manufacturier français a enregistré des ventes d’une valeur de 5,45 millions d’euros de janvier à mars, après une hausse de 2,3 % sur un an (à parités courantes). Un chiffre d’affaires encourageant pour le groupe puisqu’il se rapproche fortement de celui de 2019, soit avant la crise sanitaire, de 5,81 milliards d’euros. Les principaux éléments favorables à cette tendance découlent principalement d’un effet volume de pneumatiques écoulés sur la période en progression de 7,5 % (+ 402 millions d’euros). Elle est liée au rebond des marchés dans un contexte de forte reprise de l’activité économique mondiale. Autre facteur positif, un effet prix-mix à + 0,9 %. Notons que le marché mondial de pneus tourisme et camionnettes a rebondi de 9 % en unités sur le premier trimestre 2021.



En détail :

le marché mondial en première monte tourisme camionnettes, la demande de pneumatiques a rebondi de 10 %,

le marché mondial première monte poids lourd, en nombre de pneus neufs a progressé de 28 % sur le premier trimestre 2021, tiré notamment par la Chine (+ 48 %).

Michelin confirme sa guidance 2021

Avec ces résultats, la guidance 2021 est donc confirmée. Selon Michelin, « en 2021, dans un contexte qui reste encore très incertain avec les évolutions de la crise sanitaire, les marchés tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 6 % et 10 % sur l’année, les marchés poids lourd une reprise entre 4 % et 8 % et les marchés des activités de spécialités une hausse comprise entre 8 % et 12 % ». Le groupe a souhaité maintenir ses objectifs, avec un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,5 milliards d’euros à parités constantes et un flux de trésorerie libre structurel d’environ un milliard d’euros hors nouvel effet systémique lié au Covid-19. Rappelons également qu’il vise 5 % de croissance par an entre 2023 et 2030, ainsi que de nouveaux engagements environnementaux, s’appuyant par exemple sur l’hydrogène.