Florent Menegaux, président de Michelin, a présenté des objectifs concrets en matière de développement durable pour le manufacturier à l’horizon 2030. Cette stratégie « Tout

durable », baptisée Michelin in motion, se base sur une douzaine d’indicateurs environnementaux, sociaux, sociétaux et financiers définis dans l’optique de rechercher un « juste équilibre entre les personnes, la planète et les performances économiques ».

Le groupe français, qui vient d’intégrer le nouvel indice boursier CAC 40 ESG, souhaite ainsi devenir une référence mondiale en matière de sécurité au travail avec un indice TCIR inférieur à 0,5, réduire fortement ses émissions de CO 2 pour tenir le cap de la neutralité carbone en 2050, atteindre 40 % de matériaux durables dans l’ensemble de ses produits en 2030 (et

100 % en 2050), ou encore réaliser 20 à 30 % de son chiffre d’affaires dans des activités autres que le pneumatique afin de viser une croissance annuelle moyenne de 5 % entre 2023 et 2030.



Sortir du tout pneumatique

Même si Michelin veut continuer à « croître, investir et innover » dans les activités pneumatiques, notamment en restant une référence dans les gommes de spécialités, l’entreprise a ainsi l’ambition de se développer dans cinq secteurs différents : les services et solutions, les composites flexibles, le médical, l’impression 3D métal, ou encore la mobilité hydrogène. Pour cette dernière partie, le groupe clermontois souhaite devenir un leader mondial en matière de piles à hydrogène via Symbio, sa joint-venture avec Faurecia.

Pour Florent Menegaux, ce nouveau plan stratégique donne à Michelin « une dynamique de croissance ambitieuse pour les dix prochaines années ». Il précise également que « d’ici 2030, tout en restant fidèle à son ADN, le profil du groupe aura fortement évolué avec la montée en puissance de nouvelles activités à haute valeur ajoutée autour et au-delà du pneumatique. C’est cette capacité à se réinventer en permanence qui fait la force de Michelin depuis plus de 130 ans et qui nous donne confiance en l’avenir ».



Objectif : 24,5 milliards de CA en 2023

En parallèle, Michelin compte réaliser 80 millions d’euros d’économies par an entre 2020 et 2023 grâce à des « leviers de compétitivité industrielle », qui se traduiront par la suppression de 2 300 postes en trois ans, mais aussi 125 millions d’économies de frais généraux et administratifs sur les activités pneus d’ici 2025. Ces décisions devraient permettre au groupe d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 24,5 milliards d’euros en 2023 pour un résultat opérationnel supérieur à 3,3 milliards.

Yves Chapot, directeur financier de Michelin, estime que le manufacturier « a démontré la résilience de son profil et la pertinence de son modèle économique » malgré « le contexte économique incertain » et que le nouveau plan stratégique lui permettra « de croître et de réduire l’impact de ses principales externalités négatives ». Ainsi, poursuit-il, « Michelin continuera à développer ses activités dans le pneumatique tout en intégrant de nouveaux métiers et ce, avec le souci constant de préserver solidité financière et rentabilité ».