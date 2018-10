Master-franchise : céder à un partenaire local le droit de développer une enseigne sur un territoire déterminé par contrat, en laissant au master la possibilité d’adapter le concept aux spécificités du pays*. C’est par le biais de cet accord que Midas a décidé de s’implanter en Tunisie.

L’enseigne spécialiste de l’entretien automobile vient d’étendre son maillage en Afrique avec l’ouverture d’un centre tunisien sur la station-service Ola Energy. Midas a pu s’installer dans ce pays grâce au partenariat mis en place avec Libya Oil Tunisie, la Société d’administration et de gestion des stations-services (Sagess) et le master-franchisé Alliance Car Repair (ACR).



Midas affirme posséder la licence exclusive d’exploitation de la marque dans 98 pays, en Europe, en Amérique latine ou en Afrique. Sur ce dernier territoire, l’enseigne s’appuiera principalement sur le savoir-faire des équipes partenaires, notamment du groupe ACR, pour se développer rapidement, à savoir la création de quatre sites par an.

*masterfranchise.fr