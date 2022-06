Des deux-roues électriques chez Midas

100 Cycloo en France

Comme annoncé par le directeur général Julien Gourand lors d’une interview , Midas veut élargir son champ d’action et concrétiser peu à peu ses projets de diversification.Par exemple, l’enseigne, dont le métier historique est l’entretien et la réparation automobiles, souhaite accélérer la formation dédiée aux véhicules électriques et hybrides et à l'électronique embarquée. MaisÀ LIRE. Point S se positionne sur le marché de la mobilité électrique. Dans son premier concept de centre urbain Midas City ouvert en mai 2022 à Lille (Hauts-de-France), l’enseigne a inauguré quelques jours plus tardAppelé Cycloo, cet espace propose trois activités : la vente et la réparation de vélos et trottinettes à batterie, ainsi que le commerce d’accessoires. Wayscral, propriété du groupe Mobivia, fait évidemment partie du panel de marques vendues dans l’espace Cycloo.« L’annonce du Parlement européen interdisant la vente de véhicules thermiques en 2035 a ému un peu plus un marché de l’automobile déjà en forte évolution. Cette décision ne fait en réalité qu’accélérer la mutation vers l’électrique qui s’opère doucement mais sûrement depuis quelques années. En 2022, Midas affirme son engagement au service des nouvelles mobilités en faisant preuve de toujours plus d’audace. Le parc automobile se transforme, les mobilités se diversifient, et nous décidons d’accompagner concrètement cette transition vers l’électrique en lançant la E-Révision d’une part pour les véhicules hybrides et électriques, et en ouvrant Cycloo d’autre part. La pratique du vélo et des trottinettes électriques étant devenue courante, nous avons choisi d’anticiper pour répondre aux besoins croissants d’entretien de ces deux-roues. Nous sommes donc fiers de proposer aujourd’hui cet espace dans le premier centre Midas City à Lille », a déclaré Julien Gourand.À LIRE. Fin du thermique en 2035. « Un sabordage industriel » pour Luc Chatel Contactée par nos soins, la direction de Midas France assure vouloirUn développement qui suivrait celui du maillage territorial des Midas City, ces sites urbains créés par des franchisés. Les zones visées sont essentiellement les villes françaises de plus de 20 000 habitants.Par ailleurs, il n’est pas exclu pour l’enseigne d'élargir son offre à d’autres modes de déplacement comme les tripodes. « Le but étant d’avoir toujours un coup d’avance dans les nouvelles mobilités et les compétences adaptées », nous dit-on.