Pour notre traditionnel dossier Top 10 des distributeurs automobiles, nous sollicitons en plus de nos données les constructeurs automobiles, afin d’avoir une vue d’ensemble sur l’année écoulée. En 2020, le groupe BMW n’a pas souhaité communiquer les résultats financiers du réseau privé de la marque Mini en France, mais a tout de même contribué à donner les volumes de ventes annuelles de ses concessionnaires, ce qui nous a permis d’établir un classement des principaux vendeurs français de véhicules neufs Mini. Le groupe Pautric s’est installé à la première place du classement avec environ 1 925 unités vendues. Il est suivi de l’opérateur Emil Frey France avec 1 855 immatriculations. Pour compléter le podium, nous retrouvons le groupe Neubauer, qui a écoulé 1 225 VN Mini sur l’année. Au total, les dix premiers ont représenté 48 % des ventes de Mini en France, soit en recul de 3 points par rapport à l’année 2019.



Au 31 décembre, le réseau privé Mini comptait 122 contrats de distribution de véhicules neufs et autant de points de vente dans l’Hexagone. Environ 48 investisseurs ont signé un ou plusieurs contrats en 2020. Et selon le constructeur BMW, le taux de couverture du territoire affilié a atteint 85 %.

Notons que la marque comptait également au total 188 réparateurs agréés, dont 10 RA 2.

Part dans les ventes de la marque Mini : 51 % en 2019, 48 % en 2020

Nom de groupe Implantations Ventes total VN en 2020* Pautric Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Caen, Cannes, Grenoble, Nantes, La Baule, Lyon, Rennes, Saint-Malo, Vénissieux. 1 925 Emil Frey France Aix-en-Provence, Alès, Arcachon, Bayonne, Bordeaux, Dax, Marignane, Nîmes, Lille, Poitiers, Salon-de-Provence 1 855 Neubauer Paris Mirabeau, Plaisir, Saint-Germain-en-Laye, Le Chesnay 1 225 Horizon Courbevoie, Paris Pozzi, Rouen, Saint-Gratien, Saint-Ouen. 1 165 By My Car Chennevières-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Marne-la-Vallée, Noisy-le-Sec, Paris. 1 110 Eden Auto Béziers, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Carcassonne, Limoges, Narbonne, Pau, Tarbes. 865 Altitude (Dieu) Lyon, Mâcon, Saint-Etienne, Vienne, Villefranche-sur-Saône. 755 GCA (Gaist) Charleville-Mezières, Châlons-en-Champagne, Cherbourg, Granville, Meaux, Reims, Saint-Lô, Saint-Quentin, Soissons. 640 Car Avenue Épinal, Forbach, Metz, Nancy, Thionville. 575 Mery Blois, Montargis, Orléans, Tours. 545 Total 10 660

(*) Valeurs arrondies pour tous les groupes.