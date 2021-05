C’est une première en France : Mini tient enfin son premier corner « Electric ». Et c’est le groupe de distribution automobile Horizon qui est à l’origine de ce projet pour la marque britannique. Celui-ci a en effet imaginé un espace de 68 m2 totalement consacré aux véhicules électriques au sein de la concession Charles Pozzi Mini, située dans le 17e arrondissement de Paris, laquelle a été rachetée par le distributeur francilien en 2018. Ce corner a été inauguré début avril 2021. Le but étant, selon un porte-parole du groupe Horizon, de « faire vivre une expérience à la clientèle, de proposer une cohérence entre les produits et de fidéliser les clients responsables dans un espace dédié où l'on se sent bien ».

Horizon dédie 7 personnes à son corner Mini Electric

Ce corner Mini Electric peut accueillir jusqu’à trois véhicules et exposer les modèles Mini Hatch 100 % électrique et Mini Countryman hybride rechargeable. Sept personnes sont chargées de la bonne organisation de ce nouvel environnement, dont un directeur des ventes, un « product genius » et cinq commerciaux. L’investissement total de ce projet a atteint 100 000 euros. L'aménagement y est décrit comme « zen et minimaliste » avec des couleurs douces pour une atmosphère « soft et lumineuse ». La décoration comme le mobilier en bois installés mettent en valeur l’engagement des équipes et de la clientèle pour le « responsable ».



Si c'est inédit du côté de Mini, rappelons que d'autres constructeurs ont déjà consacré des lieux aux motorisations dites propres. C'est le cas notamment de Kia, qui a ouvert sa première concession 100 % électrique à Paris fin 2018, ou de Renault, qui a inauguré plusieurs concept-stores en Allemagne dédiés à l'électrique à la même période. Audi a également tenu à concevoir un showroom durable. Celui-ci est né en avril 2021, à Munich.



À LIRE. Audi dévoile son nouveau concept-store durable.

120 véhicules électriques Mini vendus en 2021

« L'électrique représente un tiers de nos ventes, et nous avons de plus en plus de demandes. Le groupe Horizon souhaitait être le premier à créer un espace dédié à l'électrique. Mini est une marque moderne et urbaine qui s'épanouit au cœur des villes (même si ses capacités vont bien au-delà...). Il était donc important et normal de privilégier ce nouveau mode de conduite responsable et d'être cohérent avec la demande », explique le porte-parole du groupe à L’argus. Celui-ci précise d’ailleurs que l’objectif de ventes a été fixé à 120 véhicules 100 % électriques immatriculés sur l’année 2021, avec ensuite une progression de 10 à 20 % par an. Et, surprise, dès le mois de septembre, la future concession de la Défense possédera elle aussi son corner Electric. Deuxième de la série avant de convertir tout le réseau Horizon d’ici à trois ans.