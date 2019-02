Les 13 et 14 février 2019, la France a donné rendez-vous à l’automobile : "Cent ans après la fondation ici même à Paris de l’organisation internationale des constructeurs automobiles, la France, pays historique de l’industrie automobile, est prête à relever les défis des cent prochaines années", prévient Emmanuel Macron lors du gala de l’OICA.



Pour faire face aux profondes mutations que le secteur est en train de vivre, le président de la République a missionné Xavier Mosquet, spécialiste de l’automobile chez BCG et Patrick Pélata, ancien directeur général délégué de Renault pour créer un plan de grande envergure et déterminer les priorités "pour produire en France les automobiles de demain".

"L’automobile de demain sera plus propre, plus autonome, plus partagée. Dans ce contexte de transformation, la France veut maintenir son rang de grand pays automobile, en assurant le développement de son marché pour les usagers, en soutenant les acteurs présents et en attirant plus d’acteurs étrangers. Elle a de nombreux atouts pour y arriver", souligne Xavier Mosquet.

Voici les quatre grandes mesures :

Le développement des véhicules électriques et hybrides

La mesure phare sur ce volet consiste à élaborer le bonus sur les véhicules à zéro émission courant 2019 d’une trajectoire pluriannuelle jusqu’en 2022. Le gouvernement entend renforcer les mécanismes des commandes dès 2020, notamment à travers des offres constructeurs français, de gamme de produits et commerciales, d’occasion ou de leasing et par l’intermédiaire d’un portail d’informations (jechangemavoiture.gouv.fr) relatives au coût d’usage, aux aides financières ou encore à la localisation de bornes par exemple. L’objectif de l’Etat est de parvenir au million de véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici à 2022. Montant du financement public, 3 M€.

Le déploiement des bornes électriques

La France souhaite étendre son maillage et déployer des bornes de recharge au travers de mesures adaptées pour atteindre la barre des 100 000 unités en 2022. Actuellement, il y en a 25 000. En résumé, il s’agira de systématiser l’offre d’installation d’une borne à domicile lors de l’achat d’un véhicule électrique en concession, de simplifier la mise à disposition de points de recharge par les entreprises et de clarifier les règles d’aménagement des parkings souterrains pour le public. Montant du financement public, 3,4 M€.

Le développement des véhicules autonomes et connectés

L’objectif est clair, "faire de la France le pays le plus en pointe en Europe en matière d’accueil du véhicule autonome et rendre possibles dès cette année toutes les formes d’expérimentations, puis, à l’horizon 2021, les circulations en vraie grandeur, y compris pour les plus hauts niveaux d’automatisation." Les axes de travail reposeront sur l’élaboration d’un cadre réglementaire, un soutien à l’innovation ou encore sur le déploiement de structures connectées.

La création d’une filière française et européenne de batterie

Nous vous invitons à lire l’article L'Etat débloque 700 millions d'euros pour un « Airbus des batteries »