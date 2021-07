Le nouveau plan de bataille de Mitsubishi à l’échelle mondiale a été présenté le 27 juillet 2020. Baptisé « Small but beautiful », il se concentre sur la rationalisation des coûts et l’amélioration de la rentabilité afin de renouer avec une croissance durable. Le mot d’ordre : « Passer d’une stratégie d’expansion globale à une stratégie de sélection et de concentration. » L’objectif principal : réduire les coûts fixes de 20 % minimum fin 2021 par rapport à l’exercice 2019. Le programme : optimiser les capacités de production, concentrer les ressources de gestion et les investissements sur les régions (Asie du Sud-Est, Océanie, Asie du Sud...) et les technologies les plus stratégiques (hybride rechargeable et électrique). Les mots, les graphiques, les objectifs affichés, la présentation de Mitsubishi ressemble à s’y méprendre à celle diffusée par Nissan le 28 mai dernier, avec un autre point commun : une réduction de la présence en Europe.



Fin de parcours pour l’Outlander PHEV

Si l’autre marque nippone de l’Alliance a clairement affiché sa volonté de réduire la voilure sur le Vieux Continent, pour Mitsubishi, la question de sa pérennité est clairement posée. Seule une phrase, à la fois lapidaire et nébuleuse, désigne ses intentions : « En Europe occidentale, nous nous efforçons d’améliorer la rentabilité en gelant le lancement de nouveaux produits et en réduisant considérablement les coûts fixes. » Déjà fortement réduite, la gamme va perdre l’an prochain son modèle phare, l’Outlander PHEV (près d’une vente sur deux en France fin novembre). Dès lors, à la rentrée de septembre, il ne faisait aucun doute que la marque nippone allait quitter l’Europe. Avec quels modèles pourrait-t-elle bien continuer ? Pour les distributeurs avec lesquels nous avons échangé ces derniers mois, la messe était dite, ils n’y croyaient plus.



« Un message positif »

Mais la présentation, le 4 décembre, du SUV Eclipse Cross PHEV vient brouiller les cartes. À défaut d’apporter des réponses concrètes sur le futur de la stratégie de la marque en Europe, ce lancement permet au moins à Mitsubishi Motors France de se projeter. « La suite de Mitsubishi en Europe ? Il m’est difficile d’en parler, car je ne la connais pas, réagit Patrick Gourvennec, directeur général de la filiale d’importation. Nous prenons les événements au fur et à mesure, de manière pragmatique. Et aujourd’hui, l’actualité repose sur l’arrivée de l’Eclipse Cross, qui constitue un message positif, en tout cas pour 2021. Ce sont les premiers éléments de réponse dont nous disposons, même si ça ne permet pas de savoir ce que va devenir la marque Mitsubishi en 2022, en 2023 ou en 2025. Je ne dis pas que tous les voyants sont au vert. » Informée le 27 juillet dernier du plan stratégique de la marque, la direction de la filiale navigue toujours à vue, mais elle avance, pas à pas.



L’Eclipse Cross PHEV sera lancé en France en mars 2021. Le modèle ne sera pas diffusé dans tous les pays européens, ce qui laisse supposer que la marque va se concentrer sur quelques marchés-clés. « Nous devions commercialiser le produit en cette fin d’année et son lancement a été décalé de quelques mois. Nous avons commencé à prendre des commandes la deuxième semaine de décembre », indique Patrick Gourvennec.



90 % des ventes avec trois modèles

« Le bon véhicule au bon moment »

Lancé en 2017 en version thermique, ce modèle avait été retiré du catalogue en 2019 (7 immatriculations en 2020). Il revient donc avec une nouvelle silhouette (face avant revue, allongement de 14 cm...) et surtout avec un moteur doté de la technologie hybride rechargeable (PHEV), qui a largement contribué au succès de l’Outlander. Le modèle profitera ainsi du bonus écologique de 2 000 €, prolongé jusqu’au 30 juin 2021. La marque avance un tarif à partir de 39 990 € (hors bonus et promotion) qui le place comme « le véhicule le plus accessible parmi les quatre roues motrices hybrides rechargeables ». La gamme Mitsubishi s’articulera donc sur trois modèles l’an prochain : l’Eclipse Cross PHEV,, et le pick-up L200, qui reste proposé en diesel dans sa version utilitaire. Une configuration inchangée par rapport à 2019 et à cette année, avec trois modèles qui représentent plus de 90 % des ventes.

Le constructeur note cependant une différence importante : l’Eclipse Cross PHEV se positionne sur le segment C des SUV, « plus dynamique et quatre fois plus important en volume que celui de l’Outlander, le segment D, plutôt en perte de vitesse [près de 400 000 unités, contre près 100 000], précise Patrick Gourvennec. Nous arrivons avec le bon véhicule au bon moment. Nous nous sommes fixé un objectif, plutôt conservateur, de 2 500 unités avec l’Eclipse Cross PHEV en France sur trois trimestres en 2021, un volume en ligne avec ce que nous allons réaliser avec l’Outlander cette année, qui va terminer doucement sa carrière dans les prochains jours. Mais nous imaginons pouvoir faire mieux. »



Le constructeur annonce un vivier de 9 000 clients Outlander PHEV, « dont certains étaient à l’origine demandeurs d’un véhicule plus compact, précise Franck Pichot, directeur marketing de Mitsubishi. Nous aurons donc une offre très intéressante à proposer à nos clients pour le renouvellement ». Reste à savoir quels seront les moyens dont bénéficiera la filiale pour animer et faire connaître ce modèle, qui ne jouit pas de la notoriété de son grand frère sur un segment où la bataille est féroce.