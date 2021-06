L'argus. L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a officialisé le maintien de Mitsubishi en Europe, grâce notamment à la production de deux modèles Renault en 2023. Quelle a été votre première réaction ?



Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors France. Ma réaction a été de me dire : « Voici enfin une bonne nouvelle. » Il s’agit d’une annonce rassurante sur deux plans, même s’il existe encore pas mal d’incertitudes. Premièrement, parce que Mitsubishi a choisi de continuer l’aventure, le sujet de quitter ou pas l'Europe était toujours en suspens. Puis, la marque est restée dans le cadre de l’Alliance ; c’est pour moi une décision vraiment saine, tant au niveau de la maîtrise des coûts que du développement des contraintes environnementales, des fiscalités françaises et européennes, etc. La marque va s’appuyer sur un groupe solide.

Mitsubishi cherchait des solutions

Comment interprétez-vous ce revirement soudain, qui semble avoir été pris davantage du côté de l’Alliance et de Renault que de Mitsubishi ?



Je ne le vis pas comme cela. S’il y avait vraiment eu une décision de retrait de la part de Mitsubishi, je pense qu’elle aurait été actée depuis longtemps. Mais rien d’irrévocable et de définitif n’avait été entrepris. Étant responsable du marché français, donc en dernière ligne de la stratégie de la marque, je n’étais pas dans les discussions. Mais je pense qu’il y avait malgré tout dans cette annonce de retrait cet été une recherche de solutions ou une pression pour en trouver une rapidement. L’important demeure que toutes les parties convergent vers un intérêt commun.



Justement, avez-vous des informations supplémentaires sur ces deux modèles best-sellers européens produits par Renault et qui devraient être « les véhicules sœurs » de la Clio et du Captur ?

Je n’ai eu aucune précision, et des discussions sont en cours sur le périmètre d'action de chacun. Seulement, annoncer des plates-formes ne veut pas dire annoncer des modèles. Le calcul est simplement logique. Les questions sur les différenciations, le positionnement de la marque, le marketing, le pricing… seront forcément abordées dans les prochaines semaines pour nous donner une vision plus claire du projet. Concernant la fabrication, elle sera assurément européenne, mais je vous avoue ne pas en savoir davantage pour les usines françaises. Nous n’avons pas d’urgence.

Le « ouf de soulagement » du réseau français Mitsubishi

Quel message pour le réseau français ?



Une réponse claire, qui promet l’arrivée de deux nouveaux véhicules produits par Renault en 2023. Elle nous donne enfin une perspective d’avenir car je suis persuadé que nous nous dirigeons de nouveau vers la croissance de la marque en France. Nous repartons du bon pied, mais encore faut-il étayer, préparer la stratégie et ainsi rassurer davantage. Il y a « le ouf de soulagement » et la satisfaction du réseau. Mais n’oublions pas aussi le lancement de l’Eclipse Cross PHEV, prévu dans les prochains jours. Dans l’histoire, nous avons pas mal de chance en termes de concordance de calendrier concernant le marché français. C’est bien joué.



À LIRE. Mitsubishi en Europe : le SUV Eclipse Cross PHEV entretient l'espoir.

Comment le réseau tenait-il jusqu’à maintenant ?



Le réseau a tenu, oui, je le félicite et je lui tire mon chapeau. Les doutes sont derrière nous. C’est souvent dans ces périodes difficiles que l’on perçoit la qualité d’un réseau. Une grande majorité des distributeurs-concessionnaires est attachée à la marque et n’a jamais cessé de se battre, d'autant plus en période de crise sanitaire. Un indicateur le prouve : les commandes à clients particuliers n’ont chuté que de 7 % sur l’année 2020 par rapport à 2019, période déjà en forte croissance, à près de 10 000 voitures. Je ne dis pas que cette période de tension aurait pu durer des mois, mais c’est un plaisir de voir que nous avons été soutenus par des investisseurs qui ont continué d’y croire.

7 000 modèles Mitsubishi en 2021 ?

Vous êtes prêts à redémarrer, les projets de développement y compris ?



Nous avions maintenu les contacts avec les nouveaux ou potentiels investisseurs sans masquer les difficultés éventuelles d’une résiliation, et ce, tout en faisant une pause dans le recrutement. On y croyait. Un vivier d’une vingtaine de distributeurs candidats et des projets de construction de showroom ou d’extension étaient alors en attente en juillet. Nous relançons donc la machine dès aujourd’hui pour consolider la couverture du réseau, particulièrement sur des zones vierges ou des territoires en mutation. Nous repartirons sur le même rythme de développement annuel. Notons que nous avons terminé 2020 à 125 points de vente, appartenant à plus d’une centaine d’investisseurs, avec le recrutement de 35 à 40 investisseurs annuels ces dernières temps. Mais nous savons que, dans ce contexte 2021, tous ne suivront pas. C’est pour cela que nous allons entamer au cours des prochaines semaines des discussions avec eux pour clarifier la vision de la marque et leur donner des perspectives plus rationnelles. Nous avancerons progressivement.



C’est plus clair pour 2021. Alors, quelles sont vos ambitions ?



Nous tenterons de limiter la chute, et nos ambitions théoriques tournent autour de 7 000 voitures vendues cette année ; cela revient à rester au moins en ligne avec ce que l’on a fait en 2020. L’Eclipse Cross va monter en régime pour bien prendre sa place.