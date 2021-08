86 investisseurs dans le réseau Mitsubishi

Part dans les ventes de la marque : 26 % en 2019, 33 % en 2020

Mont-Blanc Automobiles Annemasse, Annecy, Chambéry, Sallanches, Valence. 392 Tressol-Chabrier Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Perpignan. 319 Havard Noisiel. 216 Roure Automobiles Aix-en-Provence, Aubagne. 214 JFC Caen, Évreux, Le Havre, Rouen. 212 GCA Nantes, Rennes. 186 Rognoni Ajaccio, Bastia. 165 Theobald Nancy, Sarreguemines, Thionville. 159 S.V.A (Rallet) Briançon, Gap, Manosque. 156 Amplitude Auxerre, Melun, Orléans, Troyes. 138 Total 2 157

En 2020, la part des ventes réalisées par les dix plus gros distributeurs privés Mitsubishi a augmenté dans un contexte de baisse du nombre d’immatriculations.soit un total de 2 157 immatriculations contre 2 288 en 2019.En tête du classement des groupes de distribution les plus importants, les deux premières places sont occupées par les mêmes acteurs, à savoir Mont-Blanc Automobiles , principalement présent dans les Alpes, ainsi que Tressol-Chabrier, qui couvre plusieurs villes du Sud de la France dont Montpellier et Perpignan. En revanche, le groupe Havard remplace JFC, relégué en 5position, sur le podium.À LIRE. Quels sont les dix plus gros distributeurs par marque auto en 2020 ? Parmi les autres distributeurs, notons la sortie du top 10 des groupes Daniel, Baldassari et Delahaye,Enfin, GCA (6) progresse, tandis que Rognoni (7) et Theobald (8) perdent deux places.Au total, le réseau privé de Mitsubishi compte 124 points de vente, dont 105 principaux, gérés par 86 investisseurs, mais aussi 113 réparateurs agréés. Ainsi, 82 % du territoire hexagonal est couvert. En moyenne, une concession de la marque japonaise écoule 58 véhicules chaque année.