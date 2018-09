Dans le sillage de l’enseigne indépendante Qarson mais également de Renault, qui a ouvert des magasins éphémères à Angers, Metz et Limoges , Mitsubishi Motors a choisi de partir à la rencontre des clients des grands centres commerciaux. Depuis le 1er septembre 2018, la marque nippone a investi les centres franciliens de Val d’Europe (77) et de Créteil Soleil (94) dans l’optique d’augmenter sa notoriété et de mettre en avant sa gamme de véhicules, en particulier l’ Outlander PHEV dans sa version 2019. Ces pop-up stores, d’une surface de 35met 40m, sont installés pour une durée de six mois.Des ambassadeurs de la marque, préalablement formés, y sont présents pour renseigner le public et expliquer les spécificités de la technologie hybride rechargeable de Mitsubishi. Les visiteurs qui souhaitent effectuer un essai de véhicule doivent laisser leurs coordonnées afin d’être ensuite recontactés par le distributeur Mitsubishi le plus proche de leur domicile.« Si l’expérience est concluante dans les centres commerciaux de Val d’Europe (20 millions de visiteurs par an) et Créteil Soleil (17 millions de visiteurs par an), elle sera pérennisée et déployée sur toute l’Ile-de-France ainsi que dans les principales grandes villes de l’Hexagone », informe la marque nippone.En fin d’année 2018, ce sera au tour de Mercedes-Benz d’ouvrir au cœur du centre commercial de Parly 2, au Chesnay, un showroom qui fera la part belle aux véhicules électriques et hybrides.