La Rochelle (groupe Barbier)

Melun (Amplitude)

Villeneuve d’Ascq (Dugardin)

Maisons-Alfort (réparateur agréé) (Sofibrie ; Havard)

Creil St-Maximin (D.Moreau)

Montargis (Basty)

Dijon (Guyot)

Beauvais (S.Fournier)

Les groupes maintiennent leur engagement

Si les groupes Sofibrie (Noisiel) et Amplitude (Auxerre, Troyes et Orléans) distribuaient déjà la marque nippone, les six autres opérateurs font leur entrée dans le réseau. La plupart des nominations se sont concrétisées en mai et en juin. « Tous les dossiers qui étaient engagés avant la crise sanitaire se sont concrétisés après le confinement, informe Patrick Deschamps, directeur du développement réseau. Dans les dossiers à venir, aucun candidat n’a renoncé à son projet et nous continuons de dérouler le plan comme prévu. Le niveau d’adhésion à la marque reste inchangé ».

Des distributeurs Renault prennent le panneau Mitsubishi

Il est à noter que trois des six nouveaux entrants ont pour marque principale Renault (Sofibrie, Basty, Guyot). « Ce n’est pas une coïncidence, dans le sens où certains distributeurs du groupe Renault sont intéressés par prendre le panneau Mitsubishi dans le cadre de l’Alliance, mais il ne s’agit pas non plus d’un axe de développement systématique et prioritaire », précise Patrick Deschamps.



En début d’année, Mitsubishi espérait renforcer son réseau de vingt-deux nouveaux opérateurs en 2020. Ce dernier compte actuellement près de 160 points de vente pour un peu plus de 100 investisseurs.