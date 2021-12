C’est digne d’un roman. Mitsubishi partira, ne partira pas… Après plusieurs rumeurs, la marque japonaise avait en effet annoncé à l’été 2020 qu’elle cesserait toute importation de ses véhicules en Europe, soit de ses SUV Outlander, ASX et Eclipse Cross, fabriqués au Japon. Elle assurait vouloir davantage se concentrer sur l’Asie, l’Océanie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Le réseau de distributeurs, y compris français, était alors très inquiet. Rappelons aussi que le constructeur nippon avait cessé en 2013, pour des raisons conjoncturelles, de produire des voitures dans son usine néerlandaise.



Renault soutient le maintien de Mitsubishi en Europe

Mais à la fin de l’année 2020, le constructeur avait dévoilé un nouveau modèle, l’Eclipse Cross PHEV, qui, disions-nous, entretenait l'espoir autant qu'il semait le trouble quant à l'avenir de la marque sur les marchés automobiles européens. Et, tandis que L’argus attendait l'annonce officielle en ce mercredi 10 mars 2021, un communiqué est tombé à 9h, dévoilant ainsi

« une nouvelle étape dans la coopération de l'Alliance : des modèles du groupe Renault complètent la gamme de Mitsubishi Motors en Europe ». Le maintien de la marque aux trois diamants est donc assuré sur le Vieux Continent.



Notons au passage que Renault détient 43 % du capital de Nissan, qui lui est propriétaire à

34 % de Mitsubishi, et que l'Alliance a récemment dévoilé travailler sur différentes initiatives visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises partenaires.

Un accord cadre conclu entre les trois membres prévoit donc qu'à partir de 2023, Mitsubishi Motors complétera sa gamme avec des véhicules de la marque Renault, « best-sellers européens qui répondent déjà aux exigences réglementaires », sur certains marchés importants en Europe. Mitsubishi Motors commercialisera alors deux "véhicules sœurs" produits dans les usines de Renault, « basés sur les mêmes plateformes mais avec des différenciations, reflétant l'ADN de la marque Mitsubishi ». Un mix du modèle Eclipse Cross PHEV de Mitsubishi ainsi que les "véhicules sœurs" développés par Renault permettront à Mitsubishi Motors d'être plus compétitif sur le marché.

Une réalité pour Luca de Meo

Depuis le début de cette histoire, la marque nippone bénéficiait, semble-t-il, du soutien entier du groupe Renault ainsi que de son nouveau patron Luca de Meo. « Notre nouvelle approche au sein de l'Alliance sur des projets ayant de l'impact et du sens devient réalité. Cette initiative, pragmatique et tirée par la création de valeur, jouera en faveur de l’activité de nos usines, de l'empreinte géographique de notre partenaire – et elle se verra dans les rues en Europe. Ce beau projet répond aux attentes de tous les partenaires sur le plan du design, de la réglementation et du business. C'est à cela que sert l'Alliance et nous sommes très heureux, au sein du Groupe Renault, de contribuer à cette nouvelle étape de son histoire de coopération », a déclaré le 10 mars, Luca de Meo, CEO du groupe Renault.

