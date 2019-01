En complément de ses départements après-vente, pièces détachées et logistique, le constructeur nippon se dote d’une organisation ventes et marketing « complète » pour l’Europe, dont les équipes sont basées à Amstelveen, près d’Amsterdam. La nouvelle organisation, placée sous la direction de Bernard Loire , PDG de Mitsubishi Motors Europe, se compose de Frank Krol, directeur des ventes, Alex Thomas, directeur marketing, et Ganesh Jawahar, directeur après-vente.« D’un point de vue global, l’Europe est un marché unique, pas le plus important en termes de volumes, mais certainement celui qui donne le ton en matière de règlementations, de qualité, de technologie et de design », commente Guillaume Cartier, vice-président mondial marketing et ventes de Mitsubishi.Mitsubishi a également mis sur pied un département « véhicule électrique » « afin de consolider sa position de leader sur le marché européen, acquise grâce à l’Outlander PHEV depuis 2013 ». Cette division va notamment accompagner les projets futurs en matière d’électromobilité et l’extension de la gamme de SUV électriques.