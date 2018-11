ExxonMobil annonce le lancement de la garantie moteur Mobil 1, en précisant que « ce programme couvre le lubrifiant et les pièces sensibles du moteur -lubrifiées par celui-ci-, afin de faire face à tout problème lié au lubrifiant pendant 5 ans ou 160 000 km supplémentaires, en fonction du premier seuil atteint ».Cette garantie prolongée du moteur est fournie gratuitement par ExxonMobil et prend effet immédiatement à compter de la date où elle a été établie par un concessionnaire adhérant au programme.Pour bénéficier de cette garantie pouvant courir jusqu'à cinq ans, l’entretien du moteur doit être assuré uniquement avec un lubrifiant Mobil 1.« Il n’est pas nécessaire d’avoir utilisé Mobil 1 dès le début de l’entretien du véhicule, il suffit que le moteur soit en bonne condition et ait été correctement entretenu jusqu'alors selon les recommandations du constructeur. Par ailleurs, le propriétaire du véhicule peut continuer de bénéficier de la garantie moteur Mobil 1 même s’il doit ou décide de changer de concession, tant qu’il confie l’entretien de son véhicule à un concessionnaire adhérant au programme. En outre, la garantie Mobil 1 est transférable à la vente du véhicule tant que son entretien est confié à un concessionnaire proposant des lubrifiants Mobil 1 et adhérant à ce programme », souligne un porte-parole d’ExxonMobil par voie de communiqué.