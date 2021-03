La municipalité de Paris n’est pas à sa première initiative pour "démotoriser" son centre-ville. Selon elle, des études ont montré que les abonnés à l’autopartage en boucle réduisent de 41% leur kilométrage en voiture, qu’un véhicule utilisé dans ces conditions peut en remplacer 7 et libérer 6 places de stationnement. Alors suite au fiasco d’Autolib’, la ville de Paris souhaite donc proposer aux Parisiens une nouvelle alternative à la voiture particulière et aux transports en commun. Elle lance, le 6 mai 2019, une nouvelle solution d’autopartage du nom de Mobilib’ avec pour objectif de quadrupler le nombre de places réservées en voirie à ce type de location à 1213 ouvertes au 1er septembre 2019 (500 emplacements pour les véhicules thermiques et hybrides, 713 pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables). Actuellement, environ 300 véhicules sont garés en surface via deux sociétés.



La ville de Paris a travaillé au maillage

C’est donc à la suite d’un appel d’offres géré par la municipalité il y a quelques mois, que quatre opérateurs ont été retenus pour installer leur flotte intramuros : Ada, Communauto, Drivy et Ubeeqo. La ville a travaillé au maillage de son service en attribuant plus ou moins le même nombre d’emplacements aux sociétés. A savoir que la majorité du dispositif servira à Ubeeqo, à qui l’on a octroyé 851 places au total, Communauto disposera de 152 emplacements à terme, Drivy de 154 sur 77 stations parisiennes et Ada, 56.

« Nous sommes honorés que la ville de Paris ait choisi Drivy comme l’un de ses principaux partenaires pour développer l’offre d'autopartage à Paris et ainsi offrir aux Parisiens ce qui se fait de mieux en matière de mobilité. Grâce à notre participation au programme Mobilib’, nous allons renforcer le leadership de Drivy dans l’autopartage à Paris en agrandissant notre flotte, améliorant sa visibilité et facilitant son accès au plus de 100 000 utilisateurs parisiens qui nous font déjà confiance », a souligné Paulin Dementhon, fondateur et CEO de Drivy.

Ubeeqo, grand gagnant de l'opération

Du côté d’Ubeeqo, l'opérateur sort grand gagnant du dispositif avec 850 places dans la rue qui viennent compléter son offre existante de parking de proximité : au total d’ici à fin 2019, ce sont près de 1 100 véhicules qui seront mis à disposition dans la capitale par la filiale d’Europcar Mobility Group. De plus, elle obtient l’exclusivité des places de stationnement avec bornes de rechargement du service Mobilib’.