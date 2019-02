Les groupes, les entreprises ou encore les start-up qui ont mis un pied sur le marché de la mobilité vont peut-être grincer des dents pendant quelques secondes, le temps de digérer l’annonce suivante. C’est donc officiel, BMW et Daimler vont créer une entité globale de services à la mobilité. Les deux groupes, géants de l’automobile mondial, iront même jusqu’à investir plus d’un milliard d’euros au total pour créer ce nouvel acteur, incluant ainsi étroitement leurs offres respectives de covoiturage, de stationnement, de chargement et de transport multimodal.

« Nos services de mobilité ont développé une base de clientèle solide et nous passons maintenant à la prochaine étape stratégique. Nous mettons en commun la force et l’expertise de 14 marques performantes et investissons plus d’un milliard d’euros pour établir un nouvel acteur sur le marché en pleine croissance de la mobilité urbaine », déclare Dieter Zetsche, patron de Daimler AG.

En clair, la division d'autopartage Car2Go de Daimler va fusionner avec les services de BMW dans une coentreprise où chacun des deux groupes détiendra une participation à 50%. La force de leur collaboration et de la fusion de leurs cinq services repose donc sur 60 millions de clients actifs dans le monde, jusqu’à 1 000 emplois créés à court terme ou encore sur une flotte de milliers de véhicules électriques, autonomes ou connectés à étoffer. Mais aussi un potentiel de chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. Pour structurer cette entité, le duo a prévu la nomination d'un directeur général par branche. Voici les cinq services ou coentreprises :

- Reach Now donne accès à une plateforme de services multimodale permettant aux utilisateurs de réserver et de payer directement les transports en commun, ainsi que diverses autres options de mobilité, telles que le covoiturage ou la location de vélos.



- Charge Now offre la possibilité de localiser afin d’utiliser les bornes de recharge publiques à proximité, soit 100 000 stations en marque blanche dans 25 pays.



- Park Now facilite le stationnement par la réservation en ligne d’emplacement et la gestion du temps imparti. L’entrée au parking comme la sortie sont aussi digitalisées, pas besoin de ticket.



- Free Now propose la course en taxi, des services avec chauffeurs ou encore la location de véhicules ou de scooters électriques. Plus de 21 millions de personnes utilisent ce services grâce à plus de 250 000 chauffeurs.



- Share Now rend accessible le covoiturage en libre-service via un smartphone, où l’on veut, quand on veut. Au total, plus de 4 millions de clients utilisent les 20 000 véhicules de la flotte dans 31 villes du monde.