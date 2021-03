Pour les jeunes sociétés, 2020 aura été l’année de tous les défis, lesquelles devaient ainsi prouver leur solidité. Créée en 2016 par Sacha Sardo et Jean-Michel Cochet, Mon spécialiste auto, connue pour l’inspection automobile, a présenté d’excellents chiffres : « Nous sommes très fiers des résultats de MSA sur 2020. Malgré le contexte sanitaire, soit deux mois d’activité à l’arrêt, nous bouclons l’année sur une croissance de 92 % par rapport à 2019, avec plus de 17 000 véhicules inspectés ».



Rappelons que ce professionnel accompagne notamment des groupes comme Stellantis, Aramis Auto, VP auto et 35 autres clients principalement sur des enjeux de remarketing / revente VO et de restitution LCD / LLD ou sur des audits de stocks pour des distributeurs ou des constructeurs.



Un nouveau service de reprise de véhicules d'occasion

Pour 2021, les ambitions sont toutes aussi grandes. Si les cofondateurs visent « une forte croissance sur les besoins de restitutions des loueurs », il compte également beaucoup sur la commercialisation d’un nouveau service, intitulé Delivery Inspect & Collect. Plusieurs tests sont actuellement en cours.



Le processus est le suivant : l’inspecteur se déplace au domicile du conducteur ou à son bureau, partout en France, tous les jours, puis réalise l’inspection sur le véhicule en question et effectue sa reprise avec signature de documents, et rapatrie le véhicule restitué sur le parc de stockage le plus proche.



« La restitution est un enjeu majeur dans la location longue durée, et nous souhaitions répondre à l’ensemble des besoins, que celle-ci se fasse en point de vente, au domicile ou au bureau du conducteur avec un convoyage par la suite, soulignent-ils. La restitution n’importe où, n’importe quand, est un service sur mesure attendu par les clients. Pour rappel, nous avons créé un réseau d’inspecteurs présents sur tout l’hexagone. 90 % d’entre eux ont répondu favorablement pour effectuer du convoyage avec inspection ».



Dans ce nouveau service, Mon Spécialiste Auto MSA peut également combiner une mise en main et la livraison d’un nouveau véhicule à la reprise de l’ancien lors d’un même rendez-vous.