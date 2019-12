La France tient à ses formations et aujourd’hui, se former devient aussi facile que de faire du shopping en ligne. Le gouvernement français a officialisé le lancement de l’application mobile et du site Internet sous le nom de Moncompteformation. Ce dispositif permet de s’inscrire directement en formation, près de chez soi et de la financer en quelques clics, sans le moindre intermédiaire.

Et ce sont le premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud qui ont donné le feu vert, jeudi 21 novembre 2019, au sein d’un campus automobile de Guyancourt (Yvelines). Ils misent tous deux beaucoup sur cet outil, directement lié au compte personnel de formation (CPF) qui vient donc clôturer la réforme de la formation engagée il y a un an*. A lire aussi Anfa : un bilan de la formation automobile de nouveau rassurant.

« Si vous avez besoin de vous renforcer sur des compétences techniques ou managériales, si vous avez envie de totalement changer d’activité ou au contraire de creuser votre sillon, […] qui mieux de vous pour le déterminer ? Personne », a alors martelé Edouard Philippe.

A noter que ce projet a coûté entre1 et 2 milliards d’euros et concernerait environ 28 millions d’actifs, de salariés et de chômeurs. Et ce serait plus de 100 000 sessions de formations diplômantes ou certifiantes disponibles dès à présent, pour un montant moyen de 1 400 euros.

Comment ça marche ?

L’appli ou le site moncompteformation.fr doit permettre à chaque salarié de connaître ses droits en matière de formation, de réserver et de payer celle de son choix. L’utilisateur est le seul décideur et pour s’inscrire, il lui suffira simplement de renseigner son numéro de sécurité sociale et une adresse e-mail. Ensuite, la recherche se lance par mots clés et par géolocalisation.

Par exemple pour le secteur automobile, si l’on tape "vente automobile à Paris 1er arrondissement", une liste exhaustive et précise apparaît :

- CQP conseiller de vente confirmé pièces de rechange et accessoires / magasinier-vendeur confirmé PRA / vendeur boutique confirmé PRA dispensée par le GNFA, à Guyancourt, pour 2 083 euros et 112 h de formation.

- CQP management opérationnel en magasin dispensée par I.F.C. DIS Groupe, pour 1 800 euros et 120h de formation...

*depuis le 1er janvier 2019, le CPF n’est plus alimenté en heures mais en euros. Le compte est crédité de 500 euros par an dans la limite de 5 000.