Le Mondial de l’Auto fête ses 120 ans, notamment avec la parade de véhicules iconiques dans la capitale, symbolique à plus d’un titre, qui s’est tenue le dimanche 30 septembre 2018. Mais pour Jean-Claude Girot, son patron, c’est surtout « l’an un du nouveau Mondial ». Un Mondial élargi, qui accueille de nouveaux événements et s’ouvre à des associations extérieures. Un Mondial plus international qui veut bien épouser l’appellation Paris Motor Show. « Ce nouveau Mondial, c’est un miroir qu’on promène le long du chemin des mobilités », pourrait paraphraser Jean-Claude Girot.Je suis en effet arrivé quatre mois avant l’ouverture, suite au départ subit du commissaire général en place. Peu de gens auraient accepté cette mission, mais j’avais l’avantage de bien connaître la maison et de savoir que l’équipe en place était performante. En revanche, il était trop tard pour changer certaines choses et nous nous sommes très vite projetés sur 2018. D’une manière générale, il ne faut pas trop se focaliser sur cet épisode, car l’événement aurait dû commencer à faire sa mue dès 2012.Tout d’abord, nous avons créé des groupes de travail en y associant les exposants potentiels du salon, ce qui ne se faisait pas auparavant. Nous avons identifié assez rapidement qu’il fallait réduire la durée du salon, ce qui présente un risque en termes de visitorat et de recettes. Un risque que, soit dit en passant, certains constructeurs m’ont fait prendre, avant de ne finalement pas venir... Nous avons aussi modernisé la billetterie, en supprimant les souches papier. Malgré les traditionnelles résistances au changement, c’est le sens de l’histoire. En outre, nous avons diversifié notre offre et nos périmètres d’excellence, avec Mondial.Tech, l’intégration des deux-roues ou les essais de véhicules hors salon, par exemple. C’est le changement majeur, car il s’accompagne d’un repositionnement et d’un changement d’image.À mon sens, il n’y a pas de contradiction entre le luxe et la dimension populaire, surtout quand il s’agit d’automobile, de mobilité et d’une ville comme Paris. Notre mission consiste à nous mettre au service des visiteurs et à être en mesure de leur proposer ce qu’ils souhaitent. Cela passe par la nécessité de faire revenir les marques de luxe, notamment les sportives d’exception, mais aussi par une exposition délibérément mainstream, comme celle consacrée aux routes mythiques, qui va connaître un immense succès. La grande parade dans Paris va aussi dans le sens d’une grande réunion populaire. En fait, le Mondial Paris Motor Show est un événement central voué à accueillir d’autres manifestations et d’autres événementiels, ceux-ci ayant vocation à devenir des marques susceptibles de déclinaison.Parfois, oui, et amertume est le bon mot. D’une part, parce que certains comportements ont été cavaliers et, d’autre part, parce qu’il est trop facile de dire qu’on reviendra en 2020 si 2018 se passe bien. Mais je suis passé derechef à autre chose. Et comme dans les compétitions sportives, on oublie vite les absents, même prestigieux. Quant au fameux retour sur investissement, on ne peut l’obtenir qu’en investissant initialement...Je connais Gary Shapiro (le patron du Consumer Electronics Show) depuis un certain temps déjà et je vais régulièrement au CES. Or, aujourd’hui, c’est une lapalissade de dire que l’électronique et la connectivité sont déterminantes dans l’automobile. De nombreux acteurs de la filière exposent d’ailleurs au CES, y compris des groupes traditionnels. Nous avons donc décidé de jouer la carte de la complémentarité plutôt que d’entrer dans une stérile concurrence. Le buzz est au rendez-vous, tant mieux ! Cela ouvre de nouveaux horizons aux deux événements, qui partagent déjà la même dimension mondiale. Quant aux éternels cassandres, je leur dis que l’avenir se dessine tout autant à Paris qu’à Las Vegas.Nous voulions être en mesure de couvrir la chaîne de valeur des mobilités dans leur entièreté et Mondial.Tech, orienté BtoB, nous permet d’accueillir de nouveaux acteurs d’un nouvel écosystème, actuellement en constitution. Et nous nous distinguons par notre qualité et notre ampleur. Ainsi, le concours de start-up est le plus vaste du monde dans l’automobile, avec plus de 450 candidatures initialement reçues, émanant de plus de cinquante pays. Un jury prestigieux remettra, durant le Mondial, huit prix par catégorie et un grand prix. En outre, comme je l’ai déjà évoqué, l’intérêt de Mondial.Tech réside dans le fait que nous créons une marque qui peut se décliner par ailleurs. Notre association avec Equip Auto participe d’une ambition similaire, c’est cohérent.Ce ne fut pas simple au début, inutile de s’en cacher. Mais à la veille de l’ouverture du salon, tout le monde est satisfait et enthousiaste. Les constructeurs et les accessoiristes ont massivement répondu présent. C’est une très bonne chose pour le Mondial, car l’événement moto propose de nombreuses animations adjacentes pour le public. Et l’univers du deux-roues dans son ensemble va gagner en visibilité.En premier lieu, cette initiative est légitime si on se réfère à l’importance des femmes dans les achats automobiles et à leur intérêt croissant pour les deux-roues. Et l’objectif est de donner la parole à toutes les femmes, toutes spécialités et niveaux hiérarchiques confondus, dans le cadre du Women Forum, qui bénéficiera de la chambre d’écho du Mondial.C’est effectivement un problème en France et en Europe. Il révèle d’ailleurs une dichotomie entre certains univers politiques et la réalité économique d’une filière. Or l’enjeu qui doit primer reste l’emploi. Il nous revient de faire passer ce message, notamment via notre positionnement BtoB.Le CES de Las Vegas est un bel événement, même si tout n’est pas parfait là-bas non plus, gardons-nous de l’idéaliser. J’ai aussi un grand respect pour les salons chinois et leur relation avec les pouvoirs publics. Je suis un peu jaloux quand je constate qu’ils obtiennent gratuitement des mesures de sécurité ou des dispositifs liés aux transports en commun.66 ans. Diplômé en expertise comptable et en commerce1981. Rejoint la direction financière de Volvo1986. Rejoint la direction financière de Renault Trucks2010. Directeur des relations extérieures de Renault Trucks2014. Directeur des relations publiques de Volvo Group France. Élu président de l’AFGNV et du Cofit*2016. Commissaire général du Mondial de l’auto(*) Association française du gaz naturel véhicule ; Comité d’orientation de la filière industrielle du transport.