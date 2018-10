Avec une marque Volkswagen absente du Mondial de l'auto, Audi est en quelque sorte l'ambassadeur numéro 1 du groupe Volkswagen sur cet évènement biannuel. Mais la marque arrive sur le Mondial avec des chiffres pas forcément aussi étincelants que ses carrosseries :, et des immatriculations en baisse de 13,7% dans un marché en hausse de 4,7%.Le directeur d'Audi France, Lahouari Bennaoum, est loin de nier ces résultats : "C'était prévu, nous savions que les modèles à volume que sont les A1 et Q3 allaient être en phase de renouvellement en même temps. Ce n'est pas une source d'inquiétude" sourit-il.Selon l'intéressé, le réseau ne prendrait pas ombrage de cette baisse de forme : "Le réseau comprend bien que nous sommes en phase de transition" reprend M. Bennaoum, "la rentabilité sera peu ou prou la même que l'an dernier. Le chiffre d'affaires devrait légèrement baisser, mais le taux de rentabilité sera convenable" assure-t-il.Il n'y aura pas une transition mais des transitions chez Audi : l'électrification des modèles sera sans doute un virage à négocier pour les vendeurs, mais aussi les nouveaux contrats de distribution. Ceux-ci pourraient commencer à montrer leurs effets dès 2020. Ils ouvriront la possibilité pour les distributeurs de, particulièrement dans les villes où le mètre carré est cher, selon Lahouari Bennaoum.Mais avant cela, Audi compte mettre en application certaines recettes employées par Audi City. Toujours d'après le directeur d'Audi France, 60% du réseau dispose déjà d'un "customer private lounge", soit d'un salon privé : "En juin prochain, il devrait y en avoir un chez tout le monde" assure M. Bennaoum.L'idée est la suivante :. Celui qui a déjà tout configuré sur son ordinateur et qui connait la gamme sur le bout des doigts n'a pas forcément besoin des mêmes renseignements que celui qui hésite entre une berline ou un SUV, une essence ou un diesel. Cette formule d'accueil différencié est aussi en train de se mettre en place dans le domaine de l'après-vente...