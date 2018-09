Du jamais vu ! Selon Lepoint.fr, Emmanuel Macron organisera un dîner d’exception le lundi 1er octobre 2018, en marge du Mondial de l’auto qui se déroulera du 4 au 14 octobre à Porte de Versailles, pour fêter les 120 ans du salon. Et ce sont l’ensemble des grands patrons du secteur automobile qui sera reçu au palais de l’Elysée. Alors que l’information ni la liste des noms des dirigeants présents ne sont encore confirmées par l’Etat, le média affirme que le président « a invité tout le monde, histoire de remotiver les exposants pour la place parisienne ». A noter qu’une quinzaine de marques sera absente pour cet événement comme celles du groupe Volkswagen ou FCA.

Un repas qui sera également l’occasion de faire un point sur la filière et les enjeux de la transition écologique. Mais surtout pour Emmanuel Macron, comme l’écrit Lepoint.fr, « de délivrer son point de vue à un secteur industriel puissant, planétaire et crucial pour la France ». Car inutile de rappeler que deux grands groupes français figurent parmi les leaders du marché automobile... L’objectif est donc de faire passer un message et de recentrer le Mondial de l’auto sur le devant de la scène automobile internationale.



Comme la tradition le veut, Emmanuel Macron devrait se rendre au salon à quelques jours de l’ouverture au public, soit pendant les journées réservées aux professionnels du secteur et aux journalistes les 2 et 3 octobre. Il visitera notamment les stands des constructeurs mais aussi les équipementiers français.